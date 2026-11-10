-真天地開闢集団-ジグザグ、初ベストアルバム全詳細⼀挙公開

-真天地開闢集団-ジグザグが、10周年イヤーの⽬⽟として予告していたキャリア初となるベストアルバムの詳細を⼀挙解禁した。

10周年アニバーサリーイヤーの今年、新ビジュアルの公開を⽪切りに、様々な記念コラボ企画をはじめ、昨年から続く47都道府県ツアーの続編、初の台湾公演など怒涛の展開を繰り広げてきた彼ら。その節⽬を飾る注⽬のベストアルバムについて詳細が明かされた。

本作には、これまでの活動の軌跡を語る上で⽋かせない代表曲から、ライブ（禊）での定番曲、そしてアニバーサリーを象徴する新曲「BABY DRIVER」までを厳選して収録。10周年という⼤きな節⽬を証明する”印”として、この先もバンドの歴史に深く刻まれるメモリアルな⼀作となっている。

全形態共通となるメインCD には圧巻の全41曲を収録。パッケージは全3形態で展開し、LP サイズのスペシャルBOX仕様となる【豪華盤】には、各種新作MV のメイキングムービーを収めた特典DVD、初期の楽曲を厳選した特典CD「古-いにしえ-盤」に加え、命 -mikoto-による⼀部楽曲のセルフライナーノーツも掲載したフォトブックレットが同梱される。

また、今作のアルバムでもスペシャルなコラボレーションが実現。【サンリオキャラクターズ盤】には、「ジグザグ×サンリオキャラクターズ」描き下ろしコラボイラストを使⽤した⼱着やアクリルCD スタンドという、ポップでキュートな限定グッズが付属するBOX仕様となっている。

さらに、「ニイハオ・ワンタンメン」MVが公開された。「ニイハオ・ワンタンメン」はライブ（禊）でも⼈気の⾼い楽曲。今回のベストアルバムにあわせて新たに再録。⻑年メンバーが「映像化したい」と希望し続けながらも実現に⾄っていなかったMV 撮影が、今回の10周年ベストアルバム発売を記念して満を持して実現した。

＜リリース情報＞

-真天地開闢集団-ジグザグ

BEST ALBUM『SKS ZIGZAG THE BEST "記念音源集"』

◆豪華盤 < CD+DVD+PHOTO BOOK >

*LPサイズ スペシャルBOX仕様 （315mm×315mm）

*特典フォトブックレット （命 -mikoto- SELF LINER NOTES ページあり※一部楽曲）

*特典DVD | MVメイキングムービー集

*特典CD | 古-いにしえ-盤

¥12,100 （税込） / CCR-051, 052 （特典DVD：CCR-051B, 特典CD：CCR-051C）

2026年12月23日（水）発売

POS：4523949119801

◆サンリオキャラクターズ盤 < CD+GOODS >

*ジグザグ×サンリオキャラクターズBOX仕様 （225mm×225mm）

*特典グッズ①：ジグザグ×サンリオキャラクターズ 巾着 （約200mm×200mm）

*特典グッズ②：ジグザグ×サンリオキャラクターズ アクリルCDスタンド （プレート約210mm×210mm）

¥8,800（税込） / CCR-053, 054

2026年12月23日（水）発売

POS：4523949119900

◆通常盤< CD >

¥4,400（税込） / CCR-055, 056

2026年12月23日（水）発売

POS：4523949120005

＜ライブ情報＞

「ジグザグ 10周年記念禊」※SOLD OUT

＜東京公演＞

⽇時：2026年11⽉23（⽉・祝）

開場17:30／開演18:30

会場： TOYOTA ARENA TOKYO

＜⼤阪公演＞

⽇時：2026年12⽉13（⽇）

開場17:30／開演18:30

会場： ⼤阪城ホール

10周年特設サイト https://zigzag.asia/10th/

オフィシャルHP https://zigzag.asia