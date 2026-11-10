エンジンが蘇った。そして！｜ヨール兄弟のランボルギーニ・カウンタックLP400S レストア物語

昔から日本人はランボルギーニが好きだった。故に単にめずらしいだけではない、濃い履歴を背負った個体が、気づけばこの島国に流れ着いている。今回の主役、車台番号#1121026のカウンタックLP400Sも、まさにそんな一台だ。

【画像】数奇な運命を経て蘇ったカウンタックの、2年にわたるエンジンオーバーホールが終了（写真8点）

アリゾナで長く保存

赤いローボディのシリーズ１、セナペの内装、ブラーボホイール、前後のただならぬバンパー、そして電動式リアウィング。見た目だけで十分に特別である。だが我々がこの個体を追い続けてきた理由は、姿かたち以上に、その背後に潜む数奇な運命に魅了されたからだった。

現オーナーのもとで、およそ2年のエンジンオーバーホールを終え、ついに火が入った。その節目にあたり、まずはこの個体の物語をあらためて辿っておきたい。

1978年 6月28日、サンターガタをラインオフ。車台番号 #1121026は、LP400Sとして13番目、カウンタック全体では163番目にあたる（ #112はカウンタックを示す）。名門ディーラー、フーベルト・ハーネを通じて届けられたのはドイツの実業家、ヨール兄弟のもとだった。彼らはフェルッチョとも親交のあった、筋金入りのランボルギーニマニアである。ゆえに、この個体はいつしか”ヨール・カウンタック”と呼ばれるようになった。

もっとも、兄弟が最初に待っていたLP400Sは、この 1026ではない。同じロッソ／セナペの#1121012、つまり最初期ロットの一台だった。モナコGPへのドライブに間に合うよう届けられるはずだったその新車は、納車直前に思わぬアクシデントに見舞われる。5月11日、完成テスト中にヴァレンティーノ・バルボーニがクラッシュさせてしまったのだ。本人は奇跡的に無傷だったが、横転した1012は全損。そこでサンターガタは、ヨール兄弟のために急ぎ代替車を仕立てた。それが、この1026である。

サンターガタは、友人であり熱心な支持者でもあった兄弟に、ただの代替車を渡すわけにはいかなかったのだろう。リアには、ウォルター・ウルフがジャンパオロ・ダラーラとともに実現し、当時の本社でも開発途中にあったと思われる、電動調整式のリアウィングが備えられていた。謝意であり、埋め合わせであり、ひょっとするとヨール兄弟の希望であったのかも知れない。

その後、ヨール兄弟は別の LP400Sを手に入れる。1026は1981年にアメリカへ渡り、当時の DOT規制に合わせて前後に衝撃吸収バンパーシステムとサイドマーカーを備えることになった。整備を担ったのは、元チーフテストドライバーのボブ・ウォレス。バルボーニの師ともいうべき人物である。物語を持つ車には、やはり物語の主人公たる人々が集まってくるものだ。

長くアリゾナのミュージアムに収まったのち、おそらく1993年ごろ、ヨール・カウンタックは日本へやって来た。以来、現オーナーのもとへ辿り着くまで、日本で登録されることなく、熱心なエンスージアストたちの手で静かに守られてきた。

さまざまな”特別”

その1026に、このほどようやく火が入ったのだ。作業の中心はV12エンジン、とりわけヘッドまわりの徹底したリフレッシュである。過去に一度開けられた気配はあったというが、今回はバルブ、バルブガイド、バルブシート、ベアリング、ピストンリング、ホース類に至るまで、要所を全てリフレッシュした。いっぽう腰下はおおむね良好で、ピストンやスリーブはほぼオリジナルのまま生かせる状態だったという。むやみに新しくしない。残せるものは残す。その見極めにこそ、名車と向き合う作法がある。

とはいえ、開けてみなければ分からないことは必ずあるものだ。惜しいことにクランクに一箇所、コンロッドメタルの組み違いによる軽い焼けが見つかった。カウンタックのV12では、クランクピン端部のアールを逃がすため、メタルの向きと位置関係が重要になる。そこが逆であれば、強い当たりが出る。放っておけば、いずれコンロッドがかじり、アシが出るという取り返しのつかない事態に至ったかもしれない。イベントで少し動かす程度だったから露見しなかっただけで、今回、開けた意味は大きかった。

修正は最小限に、しかし妥協なく行われた。傷の入った１気筒分のジャーナルは、研磨後に硬質クロームをかけ、再び削って寸法を合わせるという方法で再生された。本来ならそのまま組めたはずの腰下に、たった一箇所だけ手を入れる。だが、その一箇所を見逃さないからこそ、オーバーホールは単なる分解組み立てではなく、診断であり、判断であり、未来への保険になるのだ。

時間を要したのは、実作業そのものよりも内燃機関専門家への外注工程だった。バルブガイドやシートを確実に加工できる職人が、いまや本当に減っている。神奈川県下ではすでに絶滅した。ヘッドを修理に出しても一年は戻ってこない。追加工となれば、また列の後ろへ並び直す。そんな時代になった。クラシックカーの価値が上がりすぎた今、若いメカニックに「少しやってみろ」と任せられる車も減ってしまった。残すべきは車だけではない。残すことのできる「手」の記憶もまた、継いでいかなければならないというのに…。

救いだったのは、車体の骨格フレームがきわめて健全だったことだ。カウンタックで腐りやすいのは、エンジン後方下側のフレームである。タイヤの巻き上げた水が入り、ドライブシャフトまわりの遮熱板を留めるタッピング部から内側へと錆びが進む。鋼板フレームはとても薄いから、サビが入ると進行も早い。だが、この 1026には致命的な腐りがなかった。骨格に大手術を必要としなかったことは、何より幸運だった。

一方で、メカニックを悩ませたのはアメリカ時代に施されたDOT対応の追加装備である。前後の 5マイルバンパー用ダンパーや補強フレームは手作りで、エアコンのコンデンサーやオイルクーラーを外すにも、まずはバンパーまわりを解かなければならない。電動リアウィングもまた、設計図のある量産部品ではなく、ワイヤーとマイクロスイッチで作動を制御する、いかにも当時の現場仕事だった。面倒なことである。だが、その面倒こそが、この車両の履歴そのものでもあった。

一連のレストレーションは、ヨーロッパ仕様へ戻して美しく整えよう、といった単純な話ではなかった。ヨール兄弟のために仕立てられた特別仕様、アメリカで生きるために加えられた改造、日本でほとんど眠るように見守られてきた時間。それらすべての物語を読み解き、残すべきものと戻すべきものを選び分ける作業でもあるだろう。

#1121026はいま、ようやく次の章へ進む準備を整えたと言っていい。

文：西川 淳 写真：佐藤亮太

Words：Jun NISHIKAWA Photography：Ryota SATO

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