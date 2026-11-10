







広島東洋カープ 最新情報



前広島東洋カープの小園海斗内野手が9日、自身のインスタグラムを更新。ヒップホップグループ「DOBERMAN INFINITY」のライブを鑑賞したことを報告した。



小園は投稿で「DOBERMAN INFINITYさんのライブに行かさせてもらいました」と報告。ライブを楽しんだことを明かした。



続けて「音楽の力はすごいなと感じました」と感想をつづり、「力をもらいましたありがとうございました」と感謝の言葉を送った。



小園は報徳学園高から2018年ドラフト1位で広島に入団。プロ3年目の2021年に打率.298を記録すると、2024年は全143試合に出場し、打率.280、2本塁打、61打点をマークした。



2025年には打率.309、3本塁打、47打点を記録し、首位打者と最高出塁率の2冠を獲得。今春にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表にも選出された。



しかし、今季は101試合に出場して打率.257、1本塁打、23打点にとどまり、10月1日に広島から戦力外通告を受けた。



今後の去就に注目が集まる26歳の内野手。今回の投稿では、音楽から力をもらったことを明かしている。





























【投稿】前広島・小園海斗が人気グループとの写真を公開！



小園海斗選手の公式インスタグラムより





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【了】