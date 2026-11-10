DeNAは10日、ソフトバンクの嶺井博希捕手を無償トレードで獲得したことを発表した。背番号は『99』に決まった。

嶺井はソフトバンク球団を通じて「ホークスは本当にレベルが高くしっかりしたチームで、選手・監督・コーチ・スタッフの皆さんは優しく、いつも良くしていただきました。この4年間は本当に充実した時間でした。ホークスでの思い出といえば、移籍1年目、クライマックスシリーズの千葉ロッテ戦で逆転サヨナラ負けをした試合です。チームの力になれなかったことが本当に悔しく、もっとレベルアップしなければいけないと強く感じた試合でした。これから戻ることになるベイスターズは、日本シリーズも見ていましたが、チームの団結力や勢いがさらに増したなと感じています。ホークスでの4年間で成長した自分の姿を見せ、これからはベイスターズの勝利に貢献するために頑張りたいと思っています。ホークスファンの皆さんには、出場機会が少ない中でも温かい声援をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。短い間でしたが、本当にありがとうございました」

嶺井は13年ドラフト3位でDeNAに入団し、2年目の15年に74試合に出場すると、22年にはシーズン自己最多の93試合に出場。同年オフにFA権を行使してソフトバンクに移籍すると、昨季は63試合に出場したが、今季は一軍出場がなかった。