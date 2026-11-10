







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは9日、デルミス・ガルシア外野手が母国・ドミニカ共和国へ帰国したと発表した。



ガルシアはドミニカ共和国出身の28歳。身長188センチ、体重107キロの恵まれた体格を誇る右の長距離砲で、米マイナーリーグや独立リーグなどでプレー。



今季は四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスに所属し、7月に阪神へ加入した。



加入後は一軍19試合に出場し、打率.129、2本塁打、7打点を記録。8月5日、6日のDeNA戦では満塁本塁打を含む2試合連続本塁打を放ち、持ち前の長打力を発揮した。しかし、その後は結果を残せず、一軍での出場機会は限られた。



シーズン終了後も高知県安芸市で行われている秋季キャンプに参加し、来季に向けて調整を続けていたガルシア。帰国に際して、球団を通じて「来年に向けてすごく弾みのあるシーズンだったと思います」とコメントした。



さらに、来季についても「様々な機会があると思うけど、来年はどんな形であれ貢献できるように、チームを助けられるように頑張りたいと思っています。」と意欲を示しており、今後の去就と新シーズンでの活躍に注目が集まる。

















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