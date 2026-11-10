リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンが自身の去就について言及した。9日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

現在34歳のアリソンはインテルナシオナルとローマを経て、2018年夏にリヴァプールへ完全移籍で加入した。ここまで公式戦通算347試合に出場し、2度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝を含む複数タイトル獲得に貢献しているが、現行契約は2027年6月末までで、去就に注目が集まっている。

契約満了まで半年ほどとなる中、アリソンは3－1で勝利した現地時間7日のクリスタル・パレス戦後に去就について言及。「毎試合のプレーに集中しているが、心の中ではここに残りたいと思っている。もちろん、様々な側面があり状況にもよるが、僕の意志として残留したいと考えている。家族とともにここで幸せだし、できる限り長くトップレベルでプレーし続けたい。それが僕の考えだよ」と話し、残留希望を明かしている。

その上で、アリソンは具体的な契約延長交渉には発展していないものの、代理人がクラブとの協議を続けていることを明言。リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督は先週、去就不透明の守護神について「もっと長く続けてほしい」と自身の思いを吐露しつつ、最終的な決断は選手本人に委ねられていると語っていた。

去就に注目が集まるアリソンだが、本人の言葉通り、現在は目の前の戦いに集中している。新体制でのここまでの戦いについて「現状では本来の力を出し切れていない。決して悪いプレーをしているわけではなく、多くの試合で良いパフォーマンスを見せているが、一貫性が足りないんだ」と振り返った上で、次のように言葉を続けた。

「素晴らしい監督がいて、トップクラスの選手が揃っているし、大きな成果を残せる力は十分ある。チームとして自信を持ち、『勝つために必要なものはすべて揃っている』と確信できるような状態に到達しなければならない。今はチームを築き上げている最中だ。できるだけ早く理想の形に到達したいが、それには時間がかかる。忍耐強くある必要があるが、選手としては無駄にできる時間はないと考えているよ」

今夏のエジプト代表FWモハメド・サラーやフランス代表DFイブライマ・コナテ、昨年夏のイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドなど近年は主力選手のフリー退団が続いているリヴァプールだが、守護神との契約延長は実現するのだろうか。