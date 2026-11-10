救世主となるか…広島が“201cm助っ人右腕”を獲得　来季の先発候補に「日本…









広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープは10日、イーストン・マギー投手と2027年シーズンの選手契約に合意したと発表した。



マギーは米国出身の28歳右腕。身長201センチ、体重100キロの恵まれた体格を誇り、2016年のMLBドラフト4巡目でタンパベイ・レイズに入団。



2022年にメジャーデビューを果たし、その後はシアトル・マリナーズ、ミルウォーキー・ブルワーズ、カンザスシティ・ロイヤルズなどでプレーした。



今季はメジャー9試合に登板し、0勝0敗、防御率7.15を記録。3Aでは36試合に登板して5勝3敗、防御率6.83、60奪三振をマークした。メジャー通算では20試合に登板し、0勝0敗、防御率4.54となっている。



入団に際してマギーは、「カープファンの皆様。チームや広島の一員として迎え入れてもらえる機会を得られたことを心から光栄に、そして幸せに感じております。私と家族は、日本の文化や様々な体験をとても楽しみにしています。」とコメント。



続けて、「目標としては、チームの勝利の手助けをできるように、努力をして自身の最善を尽くすことです。来季のシーズン開始とカープファンの皆様にお会いできる日を楽しみにしています。応援よろしくお願いします。」と意気込みを語った。



広島は今オフ、先発陣の柱である森下暢仁投手、床田寛樹投手がFA権を行使しており、来季に向けて投手陣の再編が課題となっている。201センチの長身から投げ下ろす直球と制球力を武器に、新天地での活躍が期待される。

















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