







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは10日、板山祐太郎内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



板山は成立学園高、亜細亜大を経て、2015年ドラフト6位で阪神タイガースに入団。



内外野の複数ポジションを守れるユーティリティー性を武器にプレーしたが、2023年は一軍12試合の出場で打率.059にとどまり、同年オフに戦力外通告を受けた。



その後、中日と育成契約を結び、2024年5月5日に支配下登録へ復帰。移籍1年目は65試合に出場し、打率.236、3本塁打、13打点を記録した。



昨季も自己最多の84試合に出場し、打率.207、2本塁打、10打点をマークするなど、内外野を守れる貴重な戦力として存在感を示した。



プロ11年目の今季は、4月25日のヤクルト戦で自身初の満塁本塁打を記録。さらに、5月15日の同カードでは6回にソロ本塁打を放つと、7回には今季2本目となる満塁本塁打を放った。



一方、7月以降は打撃不振に苦しみ、8月26日には出場選手登録を抹消された。最終的に今季は78試合に出場し、打率.235、自己最多の6本塁打、24打点、1盗塁の成績となった。



出場試合数こそ前年を下回ったものの、本塁打と打点では自己最高の数字をマーク。 来季は持ち前の長打力と複数ポジションを守れる強みを生かし、年間を通して一軍で結果を残したいところだ。

















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