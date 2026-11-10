







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがタリク・スクーバル投手の再契約に失敗した場合、シカゴ・カブスの今永昇太投手が有力な代替候補になるとの見方が浮上した。大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らがいる環境も、今永にとって後押しとなる可能性がある。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が11月6日（日本時間7日）に言及した。



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今永は今季、32試合に先発し、174回1/3を投じて11勝10敗、防御率3.77、WHIP1.10を記録。今季は3年間で2度目となる170イニング超を投げ、空振り率、奪三振率、四球率でも良好な数字を残した。



ドジャースに加入した場合、スクーバルと同じ役割をそのまま再現する必要はない。すでに山本、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、大谷、佐々木らがいる中で、経験豊富な左腕としてローテーションを支える役割が期待できる。



また、故障や投球制限によって多くの先発投手を必要とするドジャースにとって、今永のイニング消化能力にも大きな価値があるだろう。



注目の集まる今永の動向について、ソラーノ氏は「彼はスクーバルのような圧倒的な実力を持っているわけではない。しかし、その制球力、投球負担への耐性、そしてドジャースに多くの日本人選手が在籍している環境での適応可能性を考えると、魅力的な選択肢になる」と言及した。



ドジャースは今季、シーズン途中でスクーバルを獲得したが、大谷やスネル、グラスノーの負傷離脱があり、苦しい投手事情を強いられた。ここに経験豊富な今永が加われば、首脳陣にとって心強い補強となるだろう。











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