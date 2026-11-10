ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、負傷離脱中の日本代表FW三笘薫について言及した。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

三笘は昨シーズン終盤の5月にハムストリングを負傷し、今夏のFIFAワールドカップ2026を欠場。手術とリハビリを経てチームに復帰したものの、現在に至るまで戦列に戻れておらず、ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズの登録メンバーから外れたほか、ブラジル代表とパラグアイ代表と対戦する今月の日本代表活動にも招集されていない。

そんな中、ヒュルツェラー監督はインターナショナルマッチウィーク明け初戦での復帰の可能性を示唆。現地時間22日に控えるプレミアリーグ第11節ハル・シティ戦の出場可否について問われると、「そうなることを強く期待し、信じている。しかし、あと1週間から2週間余分に時間がかかる可能性もあるので、その試合で復帰できると断言することはできない」とコメントした。

その上でヒュルツェラー監督は「彼には必要なだけの時間を与える。最高のコンディションで戻ってくれば、我々にとって非常に重要な存在になるはずだからね」と強調。三笘に復帰を急がせず、万全の状態に戻るまで待つ意向を示している。

なお、ブライトンはリーグ開幕からの10試合を7勝1分2敗という好成績で終え、連覇を狙うアーセナルに次ぐ2位でインターナショナルマッチウィークへ突入。リーグ最多の26得点を記録しているほか、ECLリーグフェーズでもここまで2勝1分と、攻撃の主軸である三笘を欠きながら好調を維持している。