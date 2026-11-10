いすゞ自動車は11月9日、南アフリカ共和国デルマス市のレッド・スター・レースウェイで開催した「ISUZU Mobility Experience」において、フルモデルチェンジした小型トラック「Nシリーズ」を発表した。いすゞの現地法人であるIsuzu Motors South Africa (Pty) Limited(以下、IMSAf)が生産し、南アフリカとその周辺国に展開する。

デザインを刷新し、操作性を高めた新型

新型Nシリーズは、南アフリカ市場では18年ぶりのフルモデルチェンジとなる小型トラック。内外装のデザインを刷新し、ドライバーの安全性と快適性の向上を図った。メーターディスプレイの改良やスイッチ類の配置の最適化、ステアリングの小径化などにより操作性を高め、ドライバーが快適に働ける運転環境を追求したという。

いすゞは新型Nシリーズを2023年から日本をはじめとする先進国市場に投入し、順次、展開地域を広げてきた。日本では「エルフ」の名前で販売している。南アフリカでは11月9日に販売を開始しており、その後は周辺国へも展開する予定。今後はその他の新興国市場にも展開を拡大していく計画だ。

アフリカは「成長が見込まれる戦略地域」

いすゞは中期経営計画「ISUZU Transformation - Growth to 2030(IX)」において、アフリカを今後の成長が見込まれる戦略地域のひとつと位置付けている。新型車の投入を通じて現地の多様な輸送ニーズに応えるとともに、同地域における事業基盤の強化を目指す。

11月9日のイベントには、いすゞ関係者や販売店、ビジネスパートナーなど約100名が参加した。

いすゞ 海外営業部門 第三地域統括オフィスVPの可児卓治氏は、「南アフリカは、いすゞがアフリカ全域での成長を目指すうえで重要な戦略的エリアです。今回投入する新型Nシリーズは、いすゞが長年培ってきた信頼性と耐久性を継承しながら、技術、効率性、安全性をさらに進化させた車両です」とあいさつした。

いすゞ 海外営業部門 第三地域統括オフィスVPの可児卓治氏

IMSAf社長のBilly Tom氏は、「アフリカの経済発展には、人やモノを効率的に運ぶ商用モビリティが不可欠です。今回発表する新世代のトラックは、各市場の多様な使用環境やお客さまのニーズに応えるものです」と述べた。

IMSAf社長のBilly Tom氏

IMSAfは2018年1月設立で、所在地は南アフリカ共和国カベハ市。いすゞが100％出資している。南アフリカおよびサブサハラ向けに商用車やバス、ピックアップトラックなどを製造・販売しており、取り扱い品目はNシリーズ、Fシリーズ、バス、「D-MAX」「MU-X」。2025年度の生産台数は2万7,400台、販売台数は2万8,900台だった。