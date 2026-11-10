







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向け戦力再編に迫られている。主な方法としては外部補強、既存戦力からの抜擢の2つがあるが、今オフは外部補強、特にトレード市場を重視するかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「今オフのFA市場は比較的小粒で、ドジャースの補強ポイントに合致する選手も少ない。また、傘下にはプロスペクトが豊富に揃っているものの、来季から主力として大きく貢献できる段階に達しているとは限らない。そうなると、トレード市場が最も有力な選択肢になると考えられる」と言及。



続けて、「スポーツキャスターのデービッド・ヴァッセイ氏は『ドジャースは新たな労使協定がどのような内容になるのか不透明な状況を踏まえ、12月1日までにトレードを模索しているように感じる。理想的なのは契約期間が短く、できれば残り1年の選手だ。例えば、ヒューストン・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手が挙げられる。アストロズはオファーに耳を傾けているとの報道がある上、彼はあと1年でFAになる。ドジャースにとってはまさに理想的なタイプの選手だろう』と述べた」と記している。



チームの高齢化問題を解決するためにも血の入れ替えは行いたいドジャースだが、今後どのような動きを見せるか要注目だ。











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