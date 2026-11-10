第一三共ヘルスケアは11月6日、若年層のヘルスリテラシー向上を目的とした「特別出張授業」を東京・日本橋の本社で開催した。都内の高校生がSNS世代の視点で制作したセルフケア啓発動画を発表。最優秀作品は後日、第一三共ヘルスケアの社員にも共有されるという。

第一三共ヘルスケアの「特別出張授業」とは?

近年、若年層を中心に風邪薬や咳止め薬などを過剰摂取する“オーバードーズ”が社会問題となっている。また、SNSの普及により、健康分野でも偽情報や誤情報が拡散し、正しい情報を見極めることが難しくなっている。

どれが正しい情報なのか? 真偽を見極めるリテラシーが求められる時代になっている

そこで第一三共ヘルスケアでは昨年から、高校生を対象とした「セルフケア アカデミー」の出張授業をスタートした。今年は全国8カ所(青森、千葉、東京、静岡、福井、大阪、広島、佐賀)でプログラムを展開。そしてこの日、東京・日本橋の本社で「特別出張授業」を開催した。

プログラムでは、高校生たちがまずセルフケアについて理解を深め、正しい情報を求める習慣を身につける(ヘルスリテラシーの向上)。そして最終段階として、自らが「セルフケアアンバサダー」となり、セルフケア啓発動画を制作して情報を発信するという流れだ。 第一三共ヘルスケアのサステナビリティ推進担当 岩城氏は「セルフケア力を鍛えることで、皆さんがご自身の身体をケアできるようになってほしい――。そんな願いを発端に始まったプログラムです。プログラムの最後には、同世代に向けて正しい情報発信をしていただきます」と説明する。

「セルフケア アカデミー」の出張授業について説明する第一三共ヘルスケアのサステナビリティ推進担当 岩城氏

この日の特別出張授業は、桜丘高等学校の2年生30名が受講。全6チームに分かれ、各チームが「ショート動画」および「ロング動画」の2種類の作品を次々と披露していった。

ちなみに、動画のテーマは「市販薬のいろは」「食生活・栄養のいろは」「運動のいろは」「オーラルケアのHow to」「スキンケアのHow to」の5つから自由に選べるルールとなっている。

生徒、教員および第一三共ヘルスケアの社員が「内容の信頼性・正確さ」「メッセージの明確さ」「表現・構成の工夫」「斬新さと面白さ」の4項目で採点し、全12本の動画から最優秀作品2本を選出した。

制作したセルフケア啓発動画の内容を説明する生徒

最優秀賞に輝いたのは、奇しくもショート動画、ロング動画ともに「スキンケアのHow to」をテーマに選んだ作品。ロング動画では、女子生徒に告白して振られたことをきっかけに男子生徒がスキンケアに目覚める、そんな高校生の青春を盛り込んだストーリーが多くの共感を呼んでいた。

採点にあたった岩城氏は「校内で集計したアンケートをもとに作品を作ってくれたチームもありました。どの作品もレベルが高くて内容が充実していました」と評価。第一三共ヘルスケアのサステナビリティ推進担当 中村氏は「たくさんの動画のなかで、伝えたいことが一番明確で、かつ学びの多い作品が結果として最優秀賞に選ばれました」と総評した。

最優秀作品を制作した生徒たちに記念品が贈られた

参加生徒が語る、プログラムで得られた気付き

このあと、最優秀作品を制作した生徒たちに話を聞いた。特別授業を通じて得たことについて、男子生徒は「実はそれまでスキンケアについてはあまり興味がなく、知識もありませんでした。そこで動画を制作するときにいろいろな情報にあたったんですが、ネット上には正確な情報もそうでない情報も溢れていました」と口にする。

はじめはSNSも使って調べていたが、それが正しいかどうかまで判断がつかないケースも多かった。そこで特別授業で学んだことを思い出し、国(厚生労働省など)、大学・研究機関、製薬メーカーなどが出している信頼性の高い情報にあたるようになったという。

一方で女子生徒は、過去にはTikTokやInstagramを使ってスキンケアについて日常的に調べていた時期もあるとしたうえで、「なかにはPR動画もたくさんあって、本当か嘘か分からないなって思っていたんです」と話す。今後、SNSに流れている情報を見るときはその都度、真偽を確かめたいという。

男子生徒は「ニキビができたときに、ネットに出てきた方法を試して失敗した過去があります」と苦笑い。また別の女子生徒は「これまでスキンケアって難しいなって思っていたのですが、いろいろなことを調べていくうちに自分は敏感肌だということを知りました。これからは低刺激のものを使ってみます」とのこと。

一連の「セルフケア アカデミー」の出張授業を通じて、生徒たちはネット上の情報の真偽を確かめることの大切さや、最適なセルフケアはその人の体質によっても変わることなどを学んだようだった。

「はじめは不安だった」第一三共ヘルスケアの担当者がセルフケア アカデミーを振り返る

最後に、第一三共ヘルスケアの岩城氏、中村氏にも話を聞いた。昨年から開催している本プログラムについて、岩城氏は「当社としてもはじめての試みだったので、高校生たちがどんな反応を示すのか、はじめは不安な思いもありました」と明かした。

しかし実際にスタートしてみると、不安は杞憂に過ぎなかった。岩城氏によると、どの学校の生徒もセルフケアを自分ごととして捉えて真剣に取り組み、生徒が制作する動画はいずれも完成度が高かったという。

折しも、いま高校では「探究学習」に時間が割かれるようになっている。生徒が主体的に課題を見つけ、解決する力を育てるというカリキュラムで、これが「セルフケア アカデミー」の出張授業と相性が良いようだ。

「はじめは不安だった」と出張授業について振り返る第一三共ヘルスケアのサステナビリティ推進担当 岩城氏

最近では、学校関係者から「他の高校の生徒はどんな動画をつくっているんですか?」という問い合わせが増えたそう。そこで2027年1月には、全国の8校16チームの作品の中から1位を決める全国大会をオンライン配信する予定だ。

「セルフケア アカデミーの出張授業をきっかけに他校と接点を持ちたい、良い取り組みがあれば吸収したいと考える現場の先生方の声も寄せられているので、そんなきっかけづくりにつながるイベントにできたらと思っています」と岩城氏。

動画の審査で最も重視していることを尋ねると、岩城氏は「何よりも情報の正確性は求めたいです。でも高校生らしい楽しさも失わないで、とも思っています」とし、これに中村氏も大きくうなずく。

「プログラムでは正しい情報の発信をテーマにしているので、そこはやっぱり一番大事なところです。あとは、同世代に向けた啓発動画になっているか、作品からどんな学びが得られるか、そんなところにも注目しています」と中村氏。

動画審査で重視するポイントについて語る第一三共ヘルスケアのサステナビリティ推進担当 中村氏

2027年1月の全国大会の盛り上がり、そこで起きる高校生同士の化学反応にも期待を寄せていた。