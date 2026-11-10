Uber Japanは11月4日、ラッパーのReichiが書き下ろしたオリジナル楽曲「Switch Up」を起用した新たな広告キャンペーン「ひとつのアプリで、Eatsも Taxiも | Switch Up」を開始した。

今回は、Uber EatsとUber Taxiをひとつのアプリで利用できる便利さを、音楽とダンスで表現した。「EatsからTaxi 切り替え楽チン」「Switch up switch up」といったキャッチーなフレーズと軽快なリズムで、食事の注文からタクシーの手配まで、アプリ内でサービスを切り替えられる便利さを表現している。

「今回は、オーソドックスなヒップホップというよりも、少しバイレファンキの要素を取り入れた、フロアで盛り上がるようなビートを選んで制作しました。みんなでワイワイしたくなる雰囲気が伝わればうれしいです」

ミュージックビデオの監督は、Official髭男dismやNumber_i、Awichなどの作品を手がけた新保拓人が担当。新保はアートディレクションも手がけ、レコードジャケットをイメージしたキービジュアルから映像まで、一貫した世界観を演出している。

キャンペーンでは、ティザー映像から楽曲・ミュージックビデオの公開、リミックスへと段階的に展開。YouTube、Instagram、TikTok、Xなどで動画広告を配信するほか、Spotifyでも音声広告を実施する。キャンペーンは12月15日まで。