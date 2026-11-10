ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」と、集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」は、「週刊少年ジャンプ」をもっと楽しく、もっとみんなで楽しむためのゆるやかな部活動『ジャンプ部』を2026年11月よりスタートした。

「ジャンプ部」とは?

『ジャンプ部』の部員になるには、TikTokの「週刊少年ジャンプ」公式アカウントをフォローし、同アカウントの投稿にいいね、コメント、シェアのいずれかをすることで参加できる。

部員は部活動の一環として、TikTokで「#ジャンプ部キャンペーン」や作品ハッシュタグを付けて投稿し、その投稿が「週刊少年ジャンプ」公式アカウントで再投稿(リポスト)されると、リポストされた回数に応じて部員レベルが上がり、レベルに応じた部員グッズを入手できる。

「部員レベル」は5段階!

部員レベルは、「新入部員」「スーパー部員」「ハイパー部員」「エース部員」「伝説(レジェンド)部員」の5段階。

1回リポストされると「スーパー部員」となりステッカーを、3回のリポストで「ハイパー部員」となりアクリルキーホルダーを、5回のリポストで「エース部員」となりTシャツを、10回以上のリポストで「伝説部員」となり、伝説部員にはシークレットの特別なプレゼントが用意されている。

また、部活動には部訓も設定されている。作者と読者の不利益になる行為を行わないことなどが定められており、詳しくは特設サイトでも確認できる。

部長は麒麟・川島明!

「ジャンプ部」の部長を務めるのは、漫画好きとして知られ、「週刊少年ジャンプ」を愛読している麒麟・川島明。「ジャンプ部」内で11月9日よりスタートするビデオポッドキャストでは、川島さんがMCを務め、今後、「週刊少年ジャンプ」好きの芸能人や、連載中の漫画家など、さまざまなゲストが登場する予定。

第1回は「週刊少年ジャンプ」作品や『ONE PIECE』好きで知られるマユリカ中谷氏がゲストとして参加し、「週刊少年ジャンプ」編集部に潜入する。本ビデオポッドキャストは、今後TikTokやSpotifyなどのプラットフォームで順次配信される予定だ。