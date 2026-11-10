Stray Kids、ワールドツアーの日本10公演完走、計52万人動員

”全米No.1ボーイズグループ”Stray Kidsが、11月6日（金）、7日（土）、8日（日）の3日間にわたり、東京ドーム公演を開催し、ワールドツアーの日本公演をしめくくった。

【画像】Stray Kids、日本公演の様子（全19枚）

3日間の東京ドーム公演で15万人を動員し、今回もソールドアウトとなった満員の東京ドームでは、11月25日（水）にリリースとなる、JAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』から、リード曲「SUIATSU」（読み：スイアツ）、そして収録曲「Lonely Night」、さらにはサプライズアンコールで「Christmas Love （Party Version）」の3曲が世界初パフォーマンスされた。

今回のワールドツアーは、「Stray Kids World Tour 」と題され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡るもの。現時点で計21公演を予定しており、日本公演は、海外男性アーティスト史上初の開催となった、国立競技場（MUFG STADIUM）を皮切りに、名古屋、大阪、福岡、そして今回の東京ドーム公演まで、全10公演を開催し、全公演がソールドアウト。計52万人を動員。さらに、東京ドーム公演のうち、11/7（土）、11/8（日）の2日間は、全国の映画館でもライブビューイングが上映され、計6万人を動員した。

Stray Kidsは、8月7日（金）にリリースした、韓国Mini Album 『THIS & THAT』が、8月22日付の米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」の首位に輝き、9作連続初登場1位を記録。前作SKZ IT TAPE『DO IT』で達成した「Billboard 200」8作連続1位という全世界初の記録を自ら更新し、全世界のアーティスト史上、初の快挙を達成。21世紀に同チャートで最も多くの1位を獲得したグループとなっている。さらに、米「Billboard 200」において、通算1位の獲得数でも歴代の全アーティストの中で、ビートルズ（通算19回）に次ぎ2位を記録。ローリング・ストーンズ、テイラー・スウィフトと同記録となり、肩を並べる。

Stray Kidsは、11月25日（水）に、日本作品としては約1年半ぶりとなるミニアルバムJAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』をリリースする。前作『Hollow』に続き、全曲日本オリジナル楽曲で構成され、今作ももちろん、グループ内のプロデュースチーム・3RACHA（スリーラチャ）のバンチャン、チャンビン、ハンが、タイトル曲を含む全楽曲を制作＆プロデュース。今回、東京ドームにて世界初披露となったリード曲「SUIATSU」は、終演後に会場の映像にて配信告知がされ、Pre-teaserも公開、そして11月9日（月）0時より、先行配信がスタートしている。

＜リリース情報＞

Stray Kids

「SUIATSU」

配信中

https://straykids.lnk.to/HhTeij

Stray Kids

JAPAN 4th Mini Album 『SUIATSU』

2026年11月25日（水）発売

ご予約はコチラ：https://straykids.lnk.to/8UYNnA

=収録曲=

1. SUIATSU

2. TEMPLE

3. Lonely Night

4. LAST TAKE

5. Christmas Love （Party Version）

6. SUIATSU （Deep Version）

7. SUIATSU （Boost Version）

Stray Kids JAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』特設サイト https://www.straykidsjapan.com/suiatsu/

「Stray Kids World Tour 特設サイト：http://straykidsjapan.com/runitjapan/

JAPAN Official Site : https://www.straykidsjapan.com