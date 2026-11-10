国際プロサッカー選手会（FIFPro）は9日、2026年の男子ワールドイレブンを発表した。

75カ国、2万6000人以上のプロサッカー選手による投票で決まるFIFProワールドイレブン。2025年8月4日から2026年7月19日までの期間中に公式戦30試合以上に出場した選手が選考対象となっており、投票者は各ポジションにおいて最も優れたパフォーマンスを見せたと考える選手を3名ずつ選出。各ポジションにおいて最多得票を獲得したGK1名、DF3名、MF3名、FW3名に加え、残る1枠はそれ以外のフィールドプレーヤーの中での最多得票者に与えられる仕組だ。

FIFAワールドカップ2026を制覇したスペイン代表から4名が選出。大会MVPに輝いたMFロドリ、最優秀若手選手賞のDFパウ・クバルシに加え、バルセロナで10番を背負うFWラミン・ヤマルが昨年に続いて名を連ねた。ヤマルは20歳を迎える前に2度ワールドイレブンに選出された史上初の選手に。また、ワールドカップで出番はなかったが、アーセナルのプレミアリーグ制覇の立役者となったGKダビド・ラヤは全ポジションにおける最多得票での選出となっている。

チャンピオンズリーグ（CL）連覇を達成したパリ・サンジェルマン（PSG）からはDFアクラフ・ハキミ、DFヌーノ・メンデス、MFヴィティーニャの3名が選出。また、FWリオネル・メッシは自身が持つ最多選出記録を18に伸ばした。そのほか、MFジュード・ベリンガム、FWキリアン・エンバペ、FWアーリング・ハーランドが名を連ねている。

一方、今年のバロンドールを受賞したFWハリー・ケインはFW部門で5位となり、ワールドイレブン入りを逃した。

2026年FIFProワールドイレブン

※カッコ内は（所属クラブ／国籍）

▼GK

ダビド・ラヤ（アーセナル／スペイン）

▼DF

アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）

パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

▼MF

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／ポルトガル）

ロドリ（マンチェスター・シティ→バルセロナ／スペイン）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／イングランド）

▼FW

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アルゼンチン）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／フランス）