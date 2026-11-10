BTSジョングクがセレクト、カルバン・クラインがホリデーセレクション展開

Calvin KleinがHoliday 2026キャンペーンを発表。グローバルブランドアンバサダーであり、BTSのメンバー、Jung Kook／ジョングクがセレクトしたCalvin Kleinを象徴するアイテムのパーソナルエディットを展開する。

アイコニックなデニムシルエットから、彼がいつも愛用している洗練されたエッセンシャルまで、ジョングクがキュレーションしたセレクトには、ホリデーシーズンに向けたお気に入りのCalvin Kleinアイテムが一堂に揃う。

Alasdair McLellan／アラスデア・マクレランが監督を務めた本キャンペーンでは、ブランドを象徴するジーンズやアンダーウェアから、定番のニット、アウターウェア、アクセサリーまで、ジョングクがシーズンを超えて繰り返し手に取るCalvin Kleinのアイテムをフィーチャー。アンボクシングやギフティングの瞬間、身支度のルーティン、スタイリングチャレンジを通して、ジョングクならではのスタイルと、その核にあるエフォートレスな自信に光を当てる。

Holiday 2026キャンペーンでは、Calvin Kleinのシグネチャーデニムと合わせることで、ホリデーパーティーからその後のシーンまで、シーズンを通してエフォートレスに着こなせる、新たなレイヤードアイテム、ロゴをあしらった定番アイテム、フェスティブなスタイルを提案。バレルジーンズのリラックス感のあるフィットと、90sストレートジーンズのアイコニックなシルエットは、杢調のニットやクラシックなクルーネックと合わせることで、気負わず洗練されたカジュアルルックを演出する。アビエータージャケット、洗練されたレザージャケット、モーターサイクルジャケットなどのシーズナルアウターにバギージーンズを合わせることで、クラシックなホリデースタイルにさりげないエッジを効かせたルックが完成する。

同キャンペーンは11月9日より、Calvin Klein店舗、calvinklein.com、各種ソーシャルプラットフォームを通じてローンチされる。

Campaign Credits:

Directed and photographed by Alasdair McLellan

Editorial Credits:

Calvin Klein

Social:@calvinklein