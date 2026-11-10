お金が貯まる人は、どのようにお金を動かしているのでしょうか？ それを確認するための手段として有効なのが通帳です。お金が貯まる人のお金はどのように動いているのか知っておくことで、今後の参考になるのではないでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。※サムネイル画像：PIXTA

お金が貯まる人の通帳の中身はどうなっているのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆通帳には、個人情報が凝縮されている

「通帳はお小遣い帳みたいなもの」「単なるお金の記録」と思っている人も多いですよね。

それは正解でもあるのですが、もう少し深い一面があるのです。

入出金の記録があるということは、いつ、どこから、誰からお金が振り込まれているのか、いつ、どれくらいの金額を支払っているのかを知ることができるのです。

つまり、給与の振込先や取引している会社、契約している携帯電話会社、公共料金の支払先や金額などから、その人の生活の様子をある程度推測することが可能なのです。

その他、ローンなどの返済が記録されていれば、借り入れの状況を把握する手掛かりになることもあります。

まさに個人情報が凝縮されているのが「通帳」なのです。

◆必ず確認するのは残高だけど……

銀行員が口座の状況を確認する際、まず注目するのは口座残高です。

残高は、預金者の資金状況を把握するための大切な情報の1つだからです。その他、給与振込口座として利用されているかどうかも、取引状況を知る上でのポイントになります。

もちろん、その際には、業務上必要な範囲でお金の流れを確認することもあります。

ただし、残高が多いからといって、お金の管理が上手な人とは限りません。

大切なのは、毎月どのようにお金が入ってきて、何に使われているのかという点です。

◆お金が貯まる人かを判断するのは、支払先がポイントになる

お金が貯まる人は、毎月の収入から支出を差し引いた後に、お金を残せていることが1つの特徴です。

その他に注目すべきは、支払先です。

例えば、クレジットカードの支払額が収入に比べて多い、キャッシングの返済が毎月続いているような場合、お金を使い過ぎていないか確認する必要があるでしょう。

もちろん、クレジットカードの支払額が多いからといって、必ずしもお金が貯まらないわけではありません。生活費をカード払いにまとめている人もいるからです。

反対に、クレジットカードの支払額が収入に見合った範囲に収まっている、公共料金などの必要な支払いを把握している、サブスクリプションサービスの契約も必要なものに絞っている場合は、お金が貯まりやすい人と考えられます。

こちらは一例に過ぎません。

要は、借り入れや毎月の支出が収入に見合っているか、必要以上にお金を使っていないかがポイントになるのです。

楽しむための支出が悪いわけではありませんが、何にどれくらい使っているのか分からないままでは、お金はなかなか貯まりません。

これを機に通帳や銀行の取引明細を見直し、無駄な支出がないかを確認してみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）