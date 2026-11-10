お金が貯まる人の通帳の中身はどうなっているのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆通帳には、個人情報が凝縮されている

「通帳はお小遣い帳みたいなもの」「単なるお金の記録」と思っている人も多いですよね。

それは正解でもあるのですが、もう少し深い一面があるのです。

入出金の記録があるということは、いつ、どこから、誰からお金が振り込まれているのか、いつ、どれくらいの金額を支払っているのかを知ることができるのです。

つまり、給与の振込先や取引している会社、契約している携帯電話会社、公共料金の支払先や金額などから、その人の生活の様子をある程度推測することが可能なのです。

その他、ローンなどの返済が記録されていれば、借り入れの状況を把握する手掛かりになることもあります。

まさに個人情報が凝縮されているのが「通帳」なのです。

◆必ず確認するのは残高だけど……

銀行員が口座の状況を確認する際、まず注目するのは口座残高です。

残高は、預金者の資金状況を把握するための大切な情報の1つだからです。その他、給与振込口座として利用されているかどうかも、取引状況を知る上でのポイントになります。

もちろん、その際には、業務上必要な範囲でお金の流れを確認することもあります。

ただし、残高が多いからといって、お金の管理が上手な人とは限りません。

大切なのは、毎月どのようにお金が入ってきて、何に使われているのかという点です。

◆お金が貯まる人かを判断するのは、支払先がポイントになる

お金が貯まる人は、毎月の収入から支出を差し引いた後に、お金を残せていることが1つの特徴です。

その他に注目すべきは、支払先です。

例えば、クレジットカードの支払額が収入に比べて多い、キャッシングの返済が毎月続いているような場合、お金を使い過ぎていないか確認する必要があるでしょう。

もちろん、クレジットカードの支払額が多いからといって、必ずしもお金が貯まらないわけではありません。生活費をカード払いにまとめている人もいるからです。

反対に、クレジットカードの支払額が収入に見合った範囲に収まっている、公共料金などの必要な支払いを把握している、サブスクリプションサービスの契約も必要なものに絞っている場合は、お金が貯まりやすい人と考えられます。

こちらは一例に過ぎません。

要は、借り入れや毎月の支出が収入に見合っているか、必要以上にお金を使っていないかがポイントになるのです。

楽しむための支出が悪いわけではありませんが、何にどれくらい使っているのか分からないままでは、お金はなかなか貯まりません。

これを機に通帳や銀行の取引明細を見直し、無駄な支出がないかを確認してみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）