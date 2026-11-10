スターバックスは11月13日から、全国の店舗(一部店舗を除く)で冬の新作「ポテト スープチーノ」を発売する。ほくほくとしたポテトの風味とミルクのやさしい味わいが特徴で、バリスタが一杯ずつミルクをスチームし、カプチーノのようなふわふわの泡に仕上げる。

ポテト スープチーノ

ほくほくポテトとミルクのやさしい味わい

「ポテト スープチーノ」は、オーブンで焼いたポテトのような香ばしい風味を主役にしたスープ。ひと口目には、あめ色玉ねぎを思わせるコク深い風味が広がり、その後にほのかに甘い野菜のような風味が重なる。ポテトのやさしい甘みとバターのようなまろやかさが全体を包み込む、寒い季節にぴったりの一杯だ。

バリスタが一杯ずつミルクをスチームすることで、口当たりはふんわり軽やか。スープでありながら、カプチーノのようになめらかな泡を楽しめる。トッピングにはローストアーモンドを使用し、食感と香ばしさをプラス。飲み進めるうちにポテトと野菜の風味が溶け合い、時間の経過とともにミルクやポテトの甘みも際立つという。

「ポテト スープチーノ」の価格は、店内飲食の場合Shortが500円、Tallが540円。持ち帰りの場合はShortが491円、Tallが530円。

ポテト スープチーノ

ミルクの変更で自分好みの味わいに

ミルクを変更して、好みの味わいにカスタマイズできるのも特徴。なかでもアーモンドミルクへの変更は、トッピングのローストアーモンドと調和し、ポテトのほくほくとした風味を引き立てる。ナッツのやさしい甘みが加わり、よりコク深い味わいを楽しめる。

ソイミルク(調製豆乳)への変更は無料。その他のミルクへの変更は、店内飲食の場合55円、持ち帰りの場合54円の追加料金がかかる。