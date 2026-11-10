M!LK、離婚伝説、aiko、BUDDiiS、BE:FIRST、HANA…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月7日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月7日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月7日（土）付）を発表しました。初登場！「Bad Girl」以来、約7ヵ月ぶりとなる新曲で、10月29日（木）に配信リリースされました。先週3位から6ランクダウン↓ 10月14日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主題歌が4週連続でランクイン。YOASOBIは、11月4日に初の東京ドーム公演のライブ音源「YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実” at TOKYO DOME」を配信リリースしました。初登場！ 11月3日にリリースされたニューアルバム『BE:4U』に収録されているリード曲です。先週8位から1ランクアップ↑ 11月18日（水）にリリースされるニューシングルが2週連続でランクイン。先週1位から5ランクダウン↓ 10月21日にリリースされた5枚目のシングルが、2週連続でランクイン。MAZZELは、23日（月・祝）にKアリーナ横浜でおこなわれるイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル2026」に出演します。先週と変わらず第5位。10月14日に配信リリースされたアニメ「薬屋のひとりごと」第3期オープニングテーマが、2週連続でランクイン。先週2位から2ランクダウン↓ 10月21日にリリースされた17枚目のアルバム『最後に熱い日々を狂わしき想いで』に収録されている、アニメ「アオのハコ」Season2のオープニングテーマが、5週連続でランクイン！初登場！ 2022年5月に結成した3ピースバンド・muque（ムク）。10月20日に配信リリースされた楽曲で、芦田愛菜主演のドラマ「南田南弁護士は天才肌」（カンテレ・フジテレビ系）の主題歌です。初登場！ 10月21日にリリースされた、メジャーデビューしてから初のオリジナルオリジナルアルバム『ファーストキス』に収録されています。離婚伝説は、12月から来年2月にかけて初のホールツアーを開催します。そして、今週の第1位は……？先週9位から8ランクアップ↑ 10月26日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。――今回の放送では、ゲストパートにBase Ball Bearの小出祐介（こいで・ゆうすけ）さん、堀之内大介（ほりのうち・だいすけ）さん、関根史織（せきね・しおり）さんが登場！ 10月28日に配信リリースされた結成25周年記念シングル『「それって、for 誰？」part.3』などの話を伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ