ロバート・パティンソン主演・A24製作『プライムタイム』の予告編とポスタービジュアル、場面写真6点が公開

ロバート・パティンソン主演・A24最新作『プライムタイム』（2027年1月22日公開 配給：ハピネットファントム・スタジオ）の予告編とポスタービジュアル、場面写真6点が公開となった。

『プライムタイム』は、2000年代のはじめリアリティ番組が人気を誇った時代を舞台に、実在のジャーナリストであるクリス・ハンセンの姿を描いた作品。インターネットで未成年者を狙う大人たちをあぶり出す「おとり捜査」の様子を流すリアリティTV。未成年者になりすました「おとり」で大人たちを誘い出し、隠しカメラでその姿を撮影、クリス・ハンセンが犯罪者になりえる人間を直接追及する。しかし、視聴率を上げ、番組をさらに人気番組へと押し上げるため、ハンセンの行動は次第にエスカレート。大スクープを追い求めるその姿勢に、やがて周囲からはジャーナリズムやモラルのあり方を疑問視する声も上がっていく。

クリス・ハンセンを演じるのは今年、『ドラマなふたり』『オデュッセイア』など話題作への出演が相次ぐロバート・パティンソン。共演には、ドラマ『セヴェランス』（2022〜）のメリット・ウェヴァー、『スーパーマン』（2025）のスカイラー・ギソンド、フィービー・ブリジャーズ、プロデューサーには、『エディントンへようこそ』（2025）『ミッドサマー』（2019）のアリ・アスターが名を連ね、ランス・オッペンハイムが長編監督デビューを飾る。

この度、本作の予告編とポスタービジュアル、場面写真6点が公開となった。予告映像では、ネット上で10代の少年少女と接触する大人たちをおとり取材で追い詰める、人気企画"To Catch a Predator"の司会者クリス・ハンセンを中心に、その舞台裏が映し出される。全米の注目を集めた番組は、夜9時のプライムタイム枠への昇格に挑む。当時の大ヒットドラマ『LOST』（2004〜10）を引き合いに、「超えてやる！」と野心を燃やすクリスが狙うのは、さらなる高視聴率。しかし、テレビ局や番組スタッフ、捜査に協力する警察組織、それぞれの思惑が絡み合い、事態は次第に危うい方向へと転がり始める。正義を掲げるクリスが口にする「この世界から悪を断ち切っている」という言葉も、やがて異様な響きを帯びていく——。「その正義は、本物か、それとも狂気か」。ロバート・パティンソンの怪演が光る本作には、「野次馬心を暴く悪魔的スリラー（India Today）」「悪趣味でエキサイティング（The Playlist）」「毒薬のように刺激的（IndieWire）」と海外メディアからも評が寄せられており、観る者を挑発する鮮烈な一作の全貌に期待が高まる仕上がりとなっている。

ポスタービジュアルには、画面いっぱいに映し出されたロバート・パティンソン演じるクリス・ハンセンの姿が。見る者を射抜くような鋭い眼差しと、青白い光に照らされた顔の半分に落ちる濃い影が、男の内に潜む危うさを感じさせる。テレビ画面の走査線を思わせる細かな質感も相まって、画面越しにこちらを見据えるクリスの存在感が際立つ。「歴史に残る放送が、始まる。」というキャッチコピーが、物語の幕開けを予感させる。

場面写真には、おとり取材の現場で繰り広げられる緊迫したやり取りや、モニターを囲む人々の姿などが切り取られている。番組制作に携わる人々の様子から、ひとつの放送を作り上げる現場の熱気と、そこに渦巻くさまざまな思惑が垣間見える。

■ストーリー

舞台は、2000年代のはじめリアリティ番組が人気を誇った時代。米NBCのニュース番組"Dateline NBC（デイトライン エヌビーシー）"内の、実際の犯罪者になりえる人間をあぶり出す潜入取材ドキュメンタリー・シリーズ"To Catch a Predator（トゥ・キャッチ・ア・プレデター）"が人気番組へ成長していく一方、その裏側で、大スクープをつかむため、手段を選ばずに突き進んだその番組の司会者でありジャーナリスト、クリス・ハンセンの姿を描く。

■出演者

ロバート・パティンソン

メリット・ウェヴァー

スカイラー・ギソンド

フィービー・ブリジャーズ



■スタッフ

監督：ランス・オッペンハイム

プロデューサー：アリ・アスター



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