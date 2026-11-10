フェネルバフチェは9日、フランチェスコ・トッティ氏の加入の噂に関する声明を発表した。

フェネルバフチェが今回の声明を発表するきっかけとなったのは、同日にトルコ日刊紙『Sözcü』が報じたニュース。

同紙は、フェネルバフチェがローマとイタリア代表のレジェンドであるトッティ氏が、フェネルバフチェのスポーツ部門の幹部として加わる可能性があると報じた。

このビッグニュースはすぐさまトルコサッカー界で大きな話題となり、クラブは事態の収拾を図るべく以下の声明を発表。前述の報道が事実無根であると主張した。

「本日（2026年11月9日）付の『Sözcü』紙が『フェネルバフチェのサッカーの司令塔』という見出しで報じ、その後他のメディアも追随した、フランチェスコ・トッティが当クラブのスポーツ部門に加わるという情報は、全くの根拠のないものです」

さらに、『Sözcü』を含め当該メディア各社に対して「ジャーナリズムの原則を遵守し、責任ある行動をとる」よう求めた。

フェネルバフチェは先日のチャンピオンズリーグ（CL）でリヴァプールを3－2のスコアで破る重要な勝利を得た一方、スュペル・リグでは6勝1分け4敗の6位に低迷。そういったなか、ビッグネームの招へいはポジティブな知らせとなるはずだったが、実際には事実無根だったようだ。