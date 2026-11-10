「僕が火曜日21時の枠で主演をやらせてもらえるなんて考えたこともなかった」――SixTONESのジェシーが、2027年1月スタートのフジテレビ系ドラマ『ハボウの轍 公安調査官・テロを防ぐ公務員』(毎週火曜21:00～)で主演を務めることが決定。フジテレビのドラマで初主演となる。

演じるのは、逮捕権も拳銃も持たず、情報収集によってテロを未然に防ぐ公安調査官。実在する公安調査庁を舞台に、特殊技能と“人たらし”の才能を駆使して国家の危機に立ち向かう。

ジェシー

公安調査庁を題材にした地上波連続ドラマは初

本作は、漫画家・ナガテユカ氏が『グランドジャンプ』(集英社)で連載中の『ハボウの轍～公安調査庁調査官・土師空也～』を原作とするドラマ。実在する法務省の外局「公安調査庁」を舞台に、国家の危機を未然に防ごうとする調査官たちの活動を描く。

公安調査庁は、公安警察とは異なり、逮捕権や拳銃を持たずに情報収集・分析を行う組織。ドラマでは、テロやカルト宗教、サイバー攻撃、産業スパイなど、国家の安全を脅かす問題に、調査官たちが情報を武器に立ち向かう。

調査官たちは、相手との関係を築いて情報を引き出す「ヒューミント」や、公開情報を収集・分析する「オシント」、隠密尾行などの技能を駆使。家族や友人にも自らの身分を明かさず、危険な任務に臨む姿を描いていく。

フジテレビによると、公安調査庁を題材にした地上波の連続ドラマは初めてという。

ジェシーが演じる主人公・土師空也(はせ・くうや)は、公安調査庁に所属する調査官。「テロは絶対許さない」という強い信念を持ち、相手の懐に入り込んで必要な情報を引き出すヒューミントを得意とする。

普段は人当たりがよく、物腰も柔らかい青年だが、任務では相手に合わせて見た目やキャラクターを変える“人たらしのスペシャリスト”。一方で、テロを防ぐためには手段を選ばない非情な一面も持ち合わせている。

さらに、一瞬だけ見聞きした情報を短時間保持し、そのまま再現できる「瞬間記憶能力」の持ち主でもある。過去に経験した悲惨な出来事をきっかけに公安調査庁へ入局したといい、物語が進むにつれてその背景も明らかになっていく。

「喜びや驚き、不安など色々な感情がありました」

主演決定について、ジェシーは「僕が火曜日21時の枠で主演をやらせてもらえるなんて考えたこともなかったので、お話をいただいた時には喜びや驚き、不安など色々な感情がありましたが、少しでも多くの方が『ハボウの轍 公安調査官・テロを防ぐ公務員』を楽しめるように頑張ります」と意気込みを語る。

これまでドラマ『モンスター』で東大法学部卒の若手弁護士役を演じ、映画『お嬢と番犬くん』では極道の若頭役でW主演を務めるなど、俳優としても活動してきたジェシー。今回の公安調査官役については「今までに演じたことのない役なのですが、正直、何もわかっていないところからのスタートでした(笑)」と明かす。

その上で、「原作を読ませていただき、日本を守るために働く公安調査庁職員の姿や、人間模様に惹かれ、その一員を演じられることにも誇りを感じ、作品に入り込むことができました」とコメント。「警察の影に隠れ、あまり知られていない存在だからこそ、このドラマで表現できたらと思っております」と、作品への思いを語った。

『イクサガミ』『正体』のBABEL LABELが制作に参加

制作プロダクションには、ドラマ『アバランチ』、Netflixシリーズ『イクサガミ』、映画『正体』などを手がけたBABEL LABELが参加。チーフ監督は映画『帰ってきた あぶない刑事』『朽ちないサクラ』、ドラマ『イグナイト -法の無法者-』などを手がけた原廣利氏が務める。

原作のナガテユカ氏は、約5年前に編集部から公安調査庁を題材にした漫画の執筆を提案されたことを振り返り、「公安といえば、公安警察しか知らなかった私にとって、“公安調査庁”とは謎に満ちた存在でした」とコメント。取材や打ち合わせを重ねて作品を形にしたといい、今回が自身にとって初の映像化作品となる。

また、連載デビュー30年の節目にドラマ化が決まったことについて「作家冥利に尽きます」と喜びを語り、「漫画とはまた違った、実写ドラマの『ハボウの轍』の世界を、一視聴者として楽しみにしております」と期待を寄せた。

プロデュースを務めるフジテレビの江花松樹氏は、公安調査官を「公務員でありながら国を守る、“正義のスパイ”のような存在」と表現。ジェシーについては「あふれ出るスター性とユーモアで、主人公・土師を魅力たっぷりに演じてくださっています」と語り、さまざまな人物になりきって潜入する“七変化”を見どころに挙げた。

【編集部MEMO】

ジェシー

1996年6月11日生まれ、東京都出身。2015年結成の6人組グループ・SixTONESのメンバーで、2020年1月にCDデビュー。音楽活動のほか、俳優としても活躍し、2022年のテレビ朝日系ドラマ『最初はパー』で地上波連続ドラマ単独初主演。主な出演作にドラマ『モンスター』、映画『お嬢と番犬くん』『劇場版TOKYO MER～走る緊急救命室～ 南海ミッション』など。2027年1月期のフジテレビ系ドラマ『ハボウの轍 公安調査官・テロを防ぐ公務員』で、フジテレビドラマ初主演を務める。

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