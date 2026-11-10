【11月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月10日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年11月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年11月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ふわふわドームケーキ 生キャラメル」(194円)

  • 「ふわふわドームケーキ 生キャラメル」(194円)

    「ふわふわドームケーキ 生キャラメル」(194円)

価格 : 194円
エネルギー : 236kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわふわと軽い食感のキャラメル風味のシフォン生地に、コク深いキャラメルクリームと生キャラメルソースをサンドした「ふわふわドームケーキ 生キャラメル」が登場です。キャラメル尽くしのリッチな味わいが広がるスイーツに仕上がっています。

「キャラメルパフェ」(340円)

  • 「キャラメルパフェ」(340円)

    「キャラメルパフェ」(340円)

価格 : 340円
エネルギー : 296kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

濃厚なキャラメルのコク深い甘みと、コーヒーの大人なほろ苦さが絶妙なバランスで層になった「キャラメルパフェ」が登場。最後まで飽きずに食べられる、さまざまな食感と味わいのコントラストが魅力のカップスイーツになっています。

「どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)

  • 「どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)

    「どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)

価格 : 214円
エネルギー : 249kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ローソン定番人気の和洋折衷スイーツから「どらもっち あんこ&ホイップ」が登場です。 歯切れのよいもちっとした薄皮生地の中に、ミルク感たっぷりのコクのあるホイップクリームと、風味豊かな小豆の美味しさをぎゅっと閉じ込めました。 お茶にもコーヒーにも合うホッとする味わいです。

「ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ」(362円)

  • 「ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ」(362円)

    「ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ」(362円)

価格 : 362円
エネルギー : 221kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

片手で手軽に食べられる「ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ」が登場。外側のパリッとしたチョコレートのコーティングと、とろふわ食感の生マシュマロが織りなす新感覚を楽しめる、ご褒美にぴったりなスティックスイーツです。

「森半監修 抹茶ショコラあずきまん」(198円)

  • 「森半監修 抹茶ショコラあずきまん」(198円)

    「森半監修 抹茶ショコラあずきまん」(198円)

価格 : 198円
エネルギー : 189kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

京都の老舗茶屋「森半」監修の「森半監修 抹茶ショコラあずきまん」が登場です。ほろ苦い抹茶チョコと大納言あずきの組み合わせが絶妙な、寒い日に心温まる和スイーツまんに仕上がっています。

まとめ

11月10日以降に購入できる新商品は、「ふわふわドームケーキ 生キャラメル」や「キャラメルパフェ」、「どらもっち あんこ&ホイップ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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