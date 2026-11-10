「年末に休めるってすごいよね～。悔しいよね～(笑)」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が5日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。ブレイク前に抱えていた思いを明かした。

吉田仁人

多忙な毎日を過ごすM!LK 2023年末は1週間休み「パソコン投げようかと思ったね」

今年11月24日に、結成12周年を迎えるM!LK。昨年は、「イイじゃん」のヒットが大ブレイクのきっかけとなり、『NHK紅白歌合戦』への初出場も果たした。吉田は、これまでの活動を、「僕が15歳ぐらいからやってるんで。成長期を迎えたりとか、反抗期やったりとか……」と振り返り、ブレイク直前の様子について、「一番試行錯誤が多かった時期でもある。メンバーの中で、“もっとこうしていきたいよね”みたいな意見がどんどん生まれるようになった」と語った。

また、吉田は「2023年の年末、一週間の休みがありました」と告白。ブレイクした現在では考えられないスケジュールだが、「一週間、年末に休めるってすごいよね～。悔しいよね～(笑)」と苦笑い。他メンバーが実家に帰省するなか、吉田はグループのYouTube動画を編集していたといい、「本当にパソコン投げようかと思ったね。俺、何してんの? って」と話し、「年末忙しくなりたい! って思ったタイミングではあった」「もっと頑張んなきゃ! みたいな」と当時の悔しさを回顧した。

一週間の年末休みが、グループ活動への“奮起”につながったと明かした吉田。さらに、同時期に開催された初アリーナ単独公演では、「有名人の方がいらっしゃって、メンバーがMC中に触れたんです。そしたら、有名人の名前を聞いたときのほうが、俺たちよりもキャー!! ってなってた」というでき事も。「しょうがないんだよ。有名人だし、本当にスターなのよ。だから、すごいね! ってなるのはわかる」としつつ、「自分たちのライブで、自分たちよりキャー!! もらってたら、へそ曲げるって(笑)。そういうのもあって、もっと頑張んなきゃ! と思って」と当時の心境をぶっちゃけていた。