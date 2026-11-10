俳優の佐野史郎が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【金言】佐野史郎が演技を学んだ名優たちを大暴露&萩本欽一のお笑い論と俳優の演技論には共通点が!?」に出演。俳優・田村正和さんとの共演を振り返った。

佐野史郎

佐野史郎が感銘を受けた田村正和さんの演技

この動画で、関根勤が「やっぱり日本の作品だと(俳優の素顔を)知ってて、この人普段こういう人なのに、なんでこんないい役やってんだよ!って。嫌な奴のくせに! ってなっちゃうんですよ。だから入り込めないんですよ」といい、「だから田村正和さんは正解。出てこない、バラエティに」「絶対にその素は見せない。だから、俳優としての生き方は正しい」と持論を展開する。

すると、佐野は「僕は好きだったな、正和さん」と切り出し、「みんな、よくモノマネしてらっしゃいましたけど」とポツリ。これに関根が「でも、(本人はモノマネを)そんな嫌がってなかったみたいです」と話すと、佐野は「何度か共演させていただいたけど、確かにセリフの声は聞こえるか聞こえないかぐらいなんですよ」と証言する。

その上で、佐野は「でもね、まっすぐなんだよね」「すごいなと思った」と感銘を受けたことを明かし、「ものすごくパワーがあるわけじゃないけど、ピンポイントで銀玉鉄砲を撃ってスッと(入って)来るような」「しかもツボにスッと刺さるような」と、田村さんの演技を表現した。

さらに、「一言がすっと相手の胸に刺さるような印象でした」と振り返ると、関根も「カリスマ性がありますよね」「やっぱりスターのオーラが」と、その魅力に共感していた。