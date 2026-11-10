俳優の佐野史郎が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【金言】佐野史郎が演技を学んだ名優たちを大暴露&萩本欽一のお笑い論と俳優の演技論には共通点が!?」に出演。俳優・田村正和さんとの共演を振り返った。

佐野史郎

佐野史郎

佐野史郎が感銘を受けた田村正和さんの演技

この動画で、関根勤が「やっぱり日本の作品だと(俳優の素顔を)知ってて、この人普段こういう人なのに、なんでこんないい役やってんだよ!って。嫌な奴のくせに! ってなっちゃうんですよ。だから入り込めないんですよ」といい、「だから田村正和さんは正解。出てこない、バラエティに」「絶対にその素は見せない。だから、俳優としての生き方は正しい」と持論を展開する。

すると、佐野は「僕は好きだったな、正和さん」と切り出し、「みんな、よくモノマネしてらっしゃいましたけど」とポツリ。これに関根が「でも、(本人はモノマネを)そんな嫌がってなかったみたいです」と話すと、佐野は「何度か共演させていただいたけど、確かにセリフの声は聞こえるか聞こえないかぐらいなんですよ」と証言する。

その上で、佐野は「でもね、まっすぐなんだよね」「すごいなと思った」と感銘を受けたことを明かし、「ものすごくパワーがあるわけじゃないけど、ピンポイントで銀玉鉄砲を撃ってスッと(入って)来るような」「しかもツボにスッと刺さるような」と、田村さんの演技を表現した。

さらに、「一言がすっと相手の胸に刺さるような印象でした」と振り返ると、関根も「カリスマ性がありますよね」「やっぱりスターのオーラが」と、その魅力に共感していた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超える。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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