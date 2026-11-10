ジェブは10月29日、「住居購入後にはじめてわかった『新居準備』に関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は10月19日、持ち家で暮らす全国26～49歳の専業主婦500名を対象にインターネットで行われた。

入居前に床の傷や汚れ対策を十分に検討したかと尋ねたところ、81.0%が「あまり検討しなかった」(45.0%)、「まったく検討しなかった」(36.0%)と回答。一方、「しっかり検討した」は4.4%、「少し検討した」は14.6%にとどまった。

住み始めてから気になった床の悩み

次に、新居に住み始めてから気になった床の悩みを聞いたところ、「傷がついた」が断トツの41.6%。次いで「椅子や家具の引きずり傷が気になる」(22.6%)、「掃除してもすっきりしない」(20.6%)、「ペットや子どもによる傷が気になる」(17.8%)、「汚れが落ちにくい」(16.6%)など、何らかの床の悩みを選択した人は69.0%に上った。

また、入居前にフロアコーティングを施工した50人に対し、施工時に気になった点を教えてもらったところ、50.0%が「費用」と回答。次いで「効果」(38.0%、「耐久年数」(34.0%)、「仕上がりの見た目」(14.0%)と続き、この結果から、フロアコーティングを施工する人にとっては、初期費用だけでなく、期待する効果や耐久性も重要な検討項目になっていることが分かった。