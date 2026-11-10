愛知県三河地域を中心に注文住宅を手がける日本住建が10月29日、「注文住宅選びに関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は10月14日、注文住宅の新築・建て替えに関心があると回答した全国の男女200名を対象に、オンラインアンケート方式にて行われた。

注文住宅を建てる際、「デザイン」と「住宅性能」のどちらをより重視したいかと質問したところ、最も多かったのは「住宅性能を重視したい」で28.0%。「どちらかといえば住宅性能を重視したい」(18.0%)と合わせると、「住宅性能重視」派は46.0%に達し、全体の半数近くが、断熱性や耐震性、省エネ性能など、日々の暮らしやすさや住まいの安全性に関わる点を優先し、長く安心して暮らせる家を建てたいと考える人が多いよう。

一方、「デザイン重視」派は19.5%となり、住宅性能を優先する人と比較すると少ない結果に。また、「デザインと住宅性能を同じくらい重視したい」と回答した人は23.5%、「現時点では判断できない」が11.0%だった。

続いて、設計やデザイン、間取り面で特に重視したいことを聞いたところ、1位「収納が十分にあり、室内をすっきり保ちやすいこと」(33.0%)、2位「自然光が入り、明るさや開放感があること」(30.0%)、3位「家事や日常の移動がしやすい動線になっていること」(27.5%)という結果に。回答者の約3人に1人が、見た目の美しさだけでなく、必要なものを整理しやすく、室内を快適に保てる間取りを求めていることが明らかに。なお、「特に重視したいことはない」は9.0%だった。

次に、家づくりの住宅性能面で特に重視したいことを教えてもらったところ、「建物が劣化しにくく、長く安心して住めること」が最多の34.0%。長く暮らすことを見据え、建物の耐久性や将来的な住みやすさを重視する人が多いよう。次いで、「夏は涼しく、冬は暖かく過ごしやすいこと」(30.0%)、「台風・大雨・浸水などの災害に備えやすいこと」「結露やカビが発生しにくいこと」(ともに24.5%)と続いた。