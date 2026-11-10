制服は汚したくない。でも、しゃがんだまま先生の長い話を聞くのはつらい――。避難訓練後の過ごし方に悩む中学2年生からの相談に、ファーストサマーウイカが自身の経験を重ねた。6日放送のTBSラジオの番組『ファーストサマーウイカのとん・じん・ち!』(毎週金曜20:00～20:30)で振り返ったのは、生徒会に所属していた中学時代に校則を変えた出来事だった。

ファーストサマーウイカ

避難訓練は大切、でも集合後の時間がつらい

「やり場のない小さな憤り」のメールテーマで番組に届いたのは、避難訓練でグラウンドに集まった後、先生の話を数十分聞くことへの疑問だった。投稿者は中学2年生。特に夏は日差しが強く、砂の地面に座れば制服が汚れてしまうため、しゃがんだ姿勢で待つことになるという。

周囲には諦めて座る人もいるが、投稿者は「自分は絶対に制服を汚したくありません」。避難訓練自体は大事だと認めながら、立ったまま話を聞けるようにするか、体育館集合にしてほしいと訴え、ウイカに対して「アカデミー時代に学校のルールやマナーでイライラしたことはありますか?」と尋ねた。

装飾のない白い靴、近所では見つからなかった

「最近の子は学生時代のことをアカデミー時代って言うの(笑)?」と驚きつつ、ウイカが思い出したのは、中学校の生徒会に入っていた頃のこと。当時の学校には、靴や靴下は装飾のない真っ白なものにするという厳しい校則があったという。

しかし、売り場で見かける商品にはブランドのマークや刺しゅう、ラインなどが入っており、「真っ白なものを探す方が難しかった」。近所のスーパーにも見当たらず、選択肢が限られていたと振り返った。

そこで、友人でもあった生徒会長とともに校則の変更に動いた。ワンポイントや、白い面積が多く一部にラインなどが入っている靴を認める形へと緩和。「それ通したんですよね」と、自分たちの働きかけが実ったことを明かした。

ウイカは、「ルールやマナーでイライラすることは変えればいい」「だって、先生たちはその苦労を知らないんだもん」と主張。先生たちも一生懸命頑張っているとしたうえで、生徒が買い物で直面する困り事を伝える必要があったと説明。「我々の苦しさを知ってくれ」という思いで訴えたという。

相談者にも、理不尽だと思ったり、状況を知ってほしいと感じたりすることがあれば、「自分が革命を起こせばいいと思う」と呼びかけた。最後は「いいアカデミー生活を送ってください」と、投稿者が使った学生時代の呼び方を交え、背中を押していた。