パスタ専門店「ジョリーパスタ」は11月10日より、「焼きたてアップルパイ ～キャラメルソース添え～」などリンゴのドルチェ3品を販売している。

ジョリーパスタのリンゴのドルチェ

季節ごとに異なるテーマでドルチェを展開しているジョリーパスタ。今回は、フレッシュなリンゴと、シナモンが香るシロップ漬けのリンゴを使用したドルチェ3品が登場。午後のカフェタイムにぴったりなボリュームのあるドルチェから、食後にちょうど良いサイズのものまで、シーンや好みに合わせて選べるラインアップとなっている。

焼きたてアップルパイ ～キャラメルソース添え～

注文ごとに店内で焼き上げる、カスタードクリームが入ったサクサクのパイに、フレッシュなリンゴやシナモンシュガーを絡めたシロップ漬けのリンゴ、リンゴ風味のクラッシュゼリー、バニラジェラートをトッピングした一皿。香ばしいパイや上品な甘さのバニラジェラートは、甘酸っぱいリンゴと相性抜群で、お好みで別添えのキャラメルソースをかければ、ほろ苦い風味が加わった味わいを楽しむことができる。価格は759円。

リンゴのクロスタータ

イタリアで親しまれている焼き菓子“クロスタータ”を、ジョリーパスタ流にアレンジした一品。カスタードやホイップを合わせたサクサク食感のタルトに、シロップ漬けのリンゴとバニラジェラートをのせ、フレッシュなリンゴなどが添えられている。シナモンが華やかに香る甘酸っぱいリンゴや、バターがふわりと香るタルト、コクのあるキャラメルソースが織りなす、秋らしい味わいが詰まったドルチェで、価格は649円。

グラスドルチェ リンゴ

なめらかなパンナコッタに、フレッシュなリンゴとシロップ漬けのリンゴ、クラッシュゼリー、バニラジェラート、キャラメルソースなどを合わせた、ミニサイズのグラスドルチェ。酸味のあるミックスベリーやほろ苦いキャラメルソースが風味にアクセントを加えている。価格は539円。