カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」の新製品として、ロングセラーモデル「A158」と「AQ-230」にメッシュバンドを採用したゴールドカラーの2モデルを発売する。価格は「A158WEMG-9JF」が13,200円、「AQ-230EMG-9AJF」が14,300円。
A158とAQ-230は、30年以上にわたり変わらぬ形を受け継いできたロングセラーモデル。新製品のバンドは金属を細かく編み込んだもので、プレス加工で波打つ形状をつけ、立体感を持たせた。しなやかに腕にフィットするという。
A158WEMG-9JFはグリーンのLEDバックライトを備える。AQ-230EMG-9AJFはデュアルタイムに対応する。
A158WEMG-9JFの主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W33.2×D8.5×H36.8mm
- 質量：52g
- ケース材質：樹脂
- バンド：メッシュ、IP処理
- 防水性能：日常生活用防水
- 電池寿命：約7年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：ストップウオッチ（1/100秒、60分計、スプリット付き）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替、LEDバックライト（グリーン）
AQ-230EMG-9AJFの主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W29.8×D8.1×H38.8mm
- 質量：52g
- ケース材質：樹脂
- バンド：メッシュ、IP処理
- 防水性能：日常生活用防水
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：デュアルタイム、ストップウオッチ（1/100秒、60分計）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替