カシオ計算機は11月、「CASIO CLASSIC」の新製品として、ロングセラーモデル「A158」と「AQ-230」にメッシュバンドを採用したゴールドカラーの2モデルを発売する。価格は「A158WEMG-9JF」が13,200円、「AQ-230EMG-9AJF」が14,300円。

A158とAQ-230は、30年以上にわたり変わらぬ形を受け継いできたロングセラーモデル。新製品のバンドは金属を細かく編み込んだもので、プレス加工で波打つ形状をつけ、立体感を持たせた。しなやかに腕にフィットするという。

A158WEMG-9JFはグリーンのLEDバックライトを備える。AQ-230EMG-9AJFはデュアルタイムに対応する。

A158WEMG-9JFの主な仕様は以下の通り。

ケースサイズ： W33.2×D8.5×H36.8mm

W33.2×D8.5×H36.8mm 質量： 52g

52g ケース材質： 樹脂

樹脂 バンド： メッシュ、IP処理

メッシュ、IP処理 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 電池寿命： 約7年

約7年 バンド装着可能サイズ： 150～205mm

150～205mm その他機能： ストップウオッチ（1/100秒、60分計、スプリット付き）、時刻アラーム・時報、オートカレンダー（2月28日制）、12／24時間制表示切替、LEDバックライト（グリーン）

AQ-230EMG-9AJFの主な仕様は以下の通り。