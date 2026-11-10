子どもの頃から朝に弱く、「ひ弱な子」と呼ばれてきた中井治郎さん。一方で、夜は朝まで踊り続けることもできました。13人の書き手がそれぞれの「虚弱」についてつづった書籍『虚弱と歩く』(扶桑社)より、自分の体と働き方をめぐるエッセイの一部をお届けします。

朝礼では倒れるのに、朝まで踊れる

「ひ弱な子」として育った。とにかく周囲の大人たちは僕をそう呼んだ。

実際、小学生の頃は朝礼で倒れる保健室の常連メンバーだった。あの保健室のベッドの真っ白なシーツのパリッとした硬質な清潔感、そして涼やかな安心感を今でも懐かしく思い出す。

中学生の頃は、母の作ってくれた弁当を一度に食べきることができず、いつも胃薬を飲みながら三回に分けて食べていた。育ち盛りの中学生男子なのに、である。夏は夕方になるとお弁当のごはんがちょっと酸っぱくなっていたのを思い出す。こちらはとくに懐かしくはないが。

子供の頃の口癖は「しんどい」だった。毎朝、青い顔をして「しんどい」とつぶやきながら、迎えに来た友達に連れられて学校に行く僕の後ろ姿を見て、母は、いつかこの子は学校に行けなくなるのではないか……と気を揉んでいたらしい。

いま振り返れば、僕の「ひ弱」には、つねに眠ることと起きることが絡んでいた。朝礼で倒れるのは、朝礼が朝にあるからだ。学校に行くのに「しんどい」と青い顔をしていたのは、この国の小学校は朝に登校しなくてはいけなかったからだ。朝の僕はとにかく「ひ弱」だった。

しかし、たとえば二十代の頃、僕はクラブで朝まで踊り続けることができた。深夜を過ぎて客がダレてくると、フロアに客を呼び戻す賑やかしのサクラとして重宝され、友人のイベントではしばしばチャージやドリンクを奢ってもらったものである。またその頃より始めた講師稼業では、五時間でも六時間でも苦も無くしゃべり続けることができた。

朝礼で倒れる子供が、朝まで踊り何時間でもしゃべり続ける逞しい青年になった――のではない。同じ身体である。

そしてかくれもない中年となった今でも子供の頃と変わらず毎朝、青い顔で「しんどい……」と呟きながら大学に向かっては、通学路で行きあう学生に心配されたりしている。

その一方で、貪欲に時間を作っては「僕は旅の空の下でないと呼吸ができないのだ」などと舐めたことを言いながら、重いバックパックを背負って海を越えてあちこちに赴く。人からは「お前は体力あるのかないのか、わからんな」とよく言われるが、本人にしてみれば何の違和感もない。

僕にないのは体力の量ではない。世間と合っていないのは、その使い方なのだ。朝に弱く、夜に強い。そして、稼働時間が限られている。ただ、それだけのことなのである。

しかし、「ただそれだけのこと」が、なかなか難しいのである。

かつて「しんどい」とこぼしながら学校への道をとぼとぼ歩いていた少年も、ずいぶん長生きをした。そんな彼の現在の口癖はこうである。

「だいたい僕の身体は、働くようにはできていないんだよ……」

あなたも一度口に出して読んでみてほしい。きっと驚くほどしっくり来るはずである。僕も日に三度くらい言っている。

働いている、ただそれだけで常に燃費の悪さを感じるのだ。いや、燃費というよりこれは、二輪駆動の軽自動車でオフロードの山道を登るようなものというべきか。息苦しいほどエンジンを吹かし、ガクンガクンと揺れながら坂を這い上がる。そのたびに疑念が湧き上がる。これは僕の身体と魂の本来の使い方ではないのではないか？「僕の身体は働くようにはできていないのに」。

心の底からそう思ったまま、四十九歳になってしまった。どうしよう。……どうしたらいい？

早くから「あかん、この身体は結構しんどい」と気が付いていたので、人生の岐路においても身体に合わせて働き方を決めるしかなかった。

一日に十時間は寝ないと立ちゆかない。それでも足りず、週に二日は十二時間眠る。十時間の日でも、できることならもっと寝ていたいのに何故こんな目に遭わなくてはいけないのか……という顔で寝床からゾンビのようにのろのろと這い出してくる。そしてさらに起きてからも数時間は頭も体も上手く動かない。そんな人間である。

生き方を考えるにしても、会社勤めというものは早々に選択肢から消えていた。朝、決まった時刻に、決まった場所へ、毎日。どう考えても、それを成し遂げている自分の姿が想像できない。

それでも、数年だけ、九時五時の勤めをしたことがある。業務量が多かったわけではない。むしろ少ない方だったと思う。それなのに、その勤めをきっかけに睡眠薬が手放せなくなってしまった。

決まった時間に寝て、決まった時間に起きて、一日中、オフィスの椅子に座っている。働く大人なら誰もがこなしている当たり前のことである。しかし、「それだけのこと」が僕にとってはこれまでの人生で経験したことがないほど、よっぽど過酷に感じられたのだ。