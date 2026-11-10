2026年8月26日から9月6日にかけて、東京ドームで第97回都市対抗野球大会が開催された。この大会は、全国の予選を勝ち抜いた32チームが出場する社会人野球の全国大会であり、企業の名前だけでなく、所属する都市の代表として戦うことが特徴的だ。

今回の大会には、日本製鉄から「日本製鉄鹿島」「日本製鉄かずさマジック」「日本製鉄瀬戸内」の3チームが出場した。日本製鉄の広報担当者によると、同一の企業から複数のチームが出場するのは珍しく、今回の大会でも3チームが出場しているのは日本製鉄とHondaグループのみだった。

8月27日には、日本製鉄かずさマジックが東海理化と、日本製鉄瀬戸内が三菱重工Eastと対戦。8月30日には日本製鉄鹿島が日本新薬と戦った。3チームとも初戦敗退となったものの、同社が全国各地に持つ野球チームの存在を示す大会となった。

なぜ、製鉄会社である日本製鉄がこれほどまでにスポーツに力を入れるのか。その背景には、製鉄所が立地する地域との関係や、社員の一体感を高めるという企業スポーツならではの役割がある。

都市対抗野球大会 日本製鉄の試合の様子

7チームから3チームが都市対抗野球大会へ出場

日本製鉄は全国に7つの硬式野球チームを持っている。

北海道の「日本製鉄室蘭シャークス」、茨城県の「日本製鉄鹿島」、千葉県の「日本製鉄かずさマジック」、愛知県の「日本製鉄東海REX」、兵庫県の「日本製鉄瀬戸内」、山口県の「日本製鉄山口」、九州地方の「日本製鉄九州」だ。

各チームは、それぞれの地域を拠点に社会人野球の大会へ出場している。都市対抗野球大会では、企業名とともに都市名を背負って戦うため、チームは地域の代表という側面も持つ。

2026年の大会には、7つのチームの中から、鹿嶋市代表の日本製鉄鹿島、君津市代表の日本製鉄かずさマジック、姫路市代表の日本製鉄瀬戸内が出場した。

惜しくも3チームとも初戦敗退という結果に終わったが、全国の異なる地域から同じ企業に関係する3チームが出場したことは、日本製鉄が社会人野球に力を入れて取り組んでいることが分かるだろう。

社会人野球の役割は勝利だけではない、社員の一体感と地域への貢献

日本製鉄が社会人野球を支援する理由の一つが「地域社会との共生」だ。

鉄鋼業は、大規模な製鉄所を拠点として事業を展開する産業であるため、製鉄所が立地する地域では、多くの社員が働き、関連企業や協力会社も事業を支えている。

そのため同社では、社会貢献活動の基本的な考え方として「地域・社会との共生」を掲げている。

地域とのつながりを深める取り組みの一つとして、日本製鉄はスポーツチームの運営や支援を位置付けているのだという。

本稿で取り上げている野球だけでなく、ラグビーやバレーボールなどのスポーツチームを通じて、子ども向けのスポーツ教室や運動施設の開放などを実施し、地域住民の健康的な生活や地域活性化に貢献している。

今回の大会でも、各チームの地元自治体のマスコットキャラクターが応援に駆けつけるなど、地域とのつながりを感じさせる光景が見られた。

特に君津市・木更津市・富津市・袖ケ浦市という4市を拠点に活動している日本製鉄かずさマジックの試合の際には、それぞれの都市から「きみぴょん(君津市)」「ガウラ(袖ケ浦市)」「きさポン(木更津市)」「ふっつん(富津市)」が駆けつけ、選手たちに声援を送っていた。

また社会人野球には「社員の一体感を高める役割」もある。

筆者が観戦した8月27日の日本製鉄かずさマジック戦、日本製鉄瀬戸内戦では、どちらも応援を盛り上げるブラスバンドの演奏や応援団のパフォーマンスを日本製鉄の社員たちが行っていた。

社員で構成されたブラスバンド部

さらに、役員をはじめ多くの社員が会場に駆けつけ、スタンドから選手たちに声援を送っていた。こうした応援風景からも、社会人野球が社員の一体感を育む役割を担っていることがうかがえた。

応援にも熱が入る

目指すのは『日本一』と『愛されるチーム』、勝利だけではない社会人野球の価値

日本製鉄の社会人野球チームが目指す目標の一つは「全国大会での優勝」だ。

特に日本製鉄鹿島の藤澤監督は、日本野球連盟のインタビューにおいて「都市対抗野球大会と社会人野球日本選手権大会の両大会で日本一を目指す」という考えを示している。

一方、同氏はインタビューで「社会人野球では会社や地域からどれだけ応援してもらえるかが大切」とも語り、強さだけでなく、会社や地域から愛されるチームづくりを重視する姿勢を示している。

都市対抗野球大会 日本製鉄かずさマジック

企業スポーツを取り巻く環境は、時代とともに変化している。

かつて社会人野球では、企業の経営状況の悪化などを背景に、休部や廃部に追い込まれるチームも相次いだ。

しかし近年は、社員の一体感の醸成や地域社会への貢献に加え、人材確保の観点から企業スポーツの価値を見直す動きもある。

都市対抗野球大会は、企業チームがそれぞれの都市を代表して戦う舞台だ。今回出場した日本製鉄の3チームも、地域のマスコットや社員たちの声援を受けながら、東京ドームで熱戦を繰り広げた。

全国各地に製鉄所を持つ日本製鉄にとって、社会人野球は勝利を目指すだけでなく、地域社会とのつながりを深め、社員の一体感を育む役割も担っている。今回の大会では、そうした企業スポーツの役割が応援席の光景からもうかがえた。