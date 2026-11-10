「円安の影響で、ブランド品や時計の買取価格が上がっている」……そんなウワサを耳にしたことがある人もいるだろう。しかし、具体的になぜ為替が影響するのか、そして「円安＝いつ売っても高い」のか、その実態はあまり知られていない。

今回は、為替変動が査定額に与えるリアルな影響と、売り時を見極めるポイントについて、大手買取専門店「買取大吉」の鑑定士・木村健一さんに話を聞いた。

なぜ円安で買取額が上がる？ 鍵は「海外の販路」にあり

――円安になるとブランド品や時計が高く売れると言われますが、実際にどのような仕組みで価格が決まるのでしょう。

理由はシンプルで、買い取らせていただいたブランド品や時計の販路が、日本だけではないからです。基本的には海外のほうが販路は広いですし、円安になれば日本円の価値が下がる分、海外から見れば日本の商品は「安くて良いもの」になります。結果、海外での売却価格がベースとなり、日本の買取額も全体的に上がる傾向にあります。

たとえば、海外で今まで1,100円相当で売れていたものが、円安の影響で日本円に換算すると2,000円相当で売れるようになれば、私たちは今までより高い1,500円で仕入れても利益が出せますよね。この差が、お客様への買取価格として還元されるんです。

――特に為替の影響を受けやすい商品などはありますか？

やはり、単価が大きい「時計」などですね。たとえばタグ・ホイヤーのカレラ。2020年頃に買い取ったものと比べると、為替の影響などもあって、40％近く上昇し、20万円以上の差が出たケースもあります。ロレックスのデイトナやパテック・フィリップのような超高額モデルになれば、それこそ100万円単位で額が変わってきます。

――時計以外でも、同じような上昇は見られますか？

バッグや洋服もものによっては30～40％は上がっていますね。特に、毎年同じ形を出しているような、トレンドに左右されない定番品は強い印象です。例えば、私の個人的な経験でいうと、ゴヤールのショルダーバッグ。2020年頃に22万円で買ったものが、今は定価が40万円以上に跳ね上がっています。中古でも35万円くらいで動いています。こういうケースは、定番モデルなら全然珍しくありません。

円安だけじゃない！ 売り時を左右する需要の波

――では、円安が続いている今のうちに売るのがベストなのでしょうか？

実は、為替だけ見ていればいいというわけでもないんです。そこが難しいところで、いくら円安でも「人気」や「需要」が下がれば、値段は落ちます。

ロレックスのデイトナを例に挙げると、2022年のピーク時には430万円くらいまで上がったモデルもありましたが、そこから市場が落ち着いた時期には、半年で330万円台まで、100万円近くも下がったことがありました。円安だからといって、ずっと右肩上がりというわけではないんです。

――最近、特に需要が高まっているモデルはありますか？

パテック・フィリップの「アクアノート」や「ノーチラス」は、ここ最近で30％くらい一気に上がっているモデルもある印象ですね。昔は700〜800万円だったアクアノートが、今や1200万円ほどで取引されています。正直、なぜここまで急激に上がったのかわからない部分もありますが、それだけ海外需要が高まって、市場にモノがかなり少ない状態なんだと思います。

――最後に、売却タイミングの考え方についてアドバイスをお願いします。

正規店で定価で買っているものなら、今売ってマイナスになることはまずありません。モデルによっては今売ってもマイナスにならないケースがあります。逆に「もっと高くなるかも」と欲をかいても、相場の波はいつ来るかわからない。使わないのであれば、円安でこれだけ高騰している今のうちに売ってしまうのが、一番リスクのない判断だと思います。