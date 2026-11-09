全長5.9ｍの巨大ピックアップトラック「ラム1500リミテッド」が日本に上陸する。ステランティスジャパンが日本導入を発表したもので、発売は2027年の予定だ。470HPのV8を積むジープ「ラングラー モアブ392」も、日本への導入が決まった。

5.7LのV8を積むフルサイズピックアップ「ラム」

ステランティスジャパンは11月3日、富士スピードウェイで同社初の全8ブランド合同イベント「STELLANTIS ALL BRANDS DAY -JAPAN 2026-」を開催。巨大なアメリカンV8エンジンを積むRAM(ラム)のフルサイズピックアップトラック「1500 リミテッド CREW CAB 5'7" BOX」とジープの「ラングラー モアブ392」を日本に導入すると発表し、実車(米国仕様)をお披露目した。

お目見えしたラム1500リミテッドのボディサイズは全長5,900mm(!)、全幅2,090mm、全高1,975mm、ホイールベース3,670mm。いかにもフルサイズピックアップトラックらしい堂々たる体躯だ。車両重量は2,660kgに達する。

フロントに搭載するのは排気量5.7LのV型8気筒「HEMI」エンジン。バリアブルカムタイミングや気筒休止システム、アクティブノイズコントロール機能を備え、最高出力395HP、最大トルク556Nmを発生する。組み合わせるトランスミッションは8速ATで、駆動方式はパートタイム4WD。ドライブモードは「AUTO」「SPORT」「TOW(牽引)」「SNOW」「OFF-ROAD」の5つから選べる。

足回りは4輪エアサスペンション「ACTIVE-LEVEL 4コーナーエアサスペンション」で、5段階の車高調整や自動レベリング機能によって快適性と実用性を両立している。

ベッド(荷台)のサイズは長さ1,711mm、幅1,270mm、高さ543mmで、容量は1.5立方メートル(1,500L)。その両側には「RAM BOX」と呼ぶサブ収納スペース(長さ1,280mm、幅360mm、高さ470mm、容量約100L)を備える。米国では、水抜き穴が付いているので氷を入れてクーラーボックスにしたり、電源ポートから給電したり、はたまた猟銃などを収納したりするといった使われ方をしているのだという。

標準装備のパワーサイドステップを使って乗り込む車内は、前後席ともレザーとウッドをふんだんに使ったプレミアム感たっぷりのインテリア。特に後席は、クラス最大級をうたう44.8インチ(1,138mm)のリアレッグルームを確保したほか、リクライニング、シートヒーター、ベンチレーションなどを装備している。

インパネ中央には14.5インチの縦型ディスプレイを使うインフォテインメントシステム「Uconnect 5」を配置。さらに、ドライバー正面の12インチデジタルクラスター、助手席の10.25インチパッセンジャータッチスクリーン(HDMI入力付き)、ヘッドアップディスプレイを備え、クラス最多の画面数を誇る。

ラムは「走破性」「パフォーマンス」「快適性」「先進技術」「ラグジュアリー」を追求するブランドで、北米での人気は高い。2025年のステランティス北米4ブランド(ジープ、ラム、クライスラー、ダッジ)の販売台数約143万台のうち、ラムはジープに次ぐ36.1％を占めた。ラムの北米販売台数(約52万台)は、ステランティス14ブランドの世界販売台数(約548万台)の9.4％に相当する規模で、グループ内でも存在感を発揮しているという。

日本での発売は2027年の予定で、まずは最上級グレードの「リミテッド」を100台導入する計画。価格は未定だ。

6.4LのV8を積む「ラングラー モアブ392」

一方のジープ「ラングラー モアブ392」は、全長4,900mm、全幅1,980mm、全高1,925mm、ホイールベース3,010mm、車両重量2,390kgというサイズ。フロントに搭載する自然吸気の6.4L V型8気筒「SRT HEMI」エンジンは最高出力470HP、最大トルク637Nmと、ラムをさらに上回るパワーを発揮する。8速ATを介したフルタイム4WDで、0-60マイル(約97km/h)加速は4.5秒。ちょっとしたスポーツカー並みの俊足ぶりだ。

サスペンションは前後ともコイルスプリングを使ったリジッドアクスル式。3.5インチリフトアップした足回りには、315/70R17というビッグサイズのBFグッドリッチ製オールテレインタイヤを組み合わせる。こちらの日本導入時期や価格は後日発表するという。

富士の裾野に響いたV8サウンド

担当スタッフによると、ラムの5.7L V8は軽やかに吹け上がり、ジープの6.4L V8はやや重々しく豪快に回るのだとか。当日はサービスでアクセルを踏み込んだときのエンジン音(排気音)を聞かせてくれたのだが、富士の裾野に響き渡るV8サウンドは集まったファンを魅了していた。

2台の導入を可能にしたのは、国土交通省が2026年2月に施行した「米国製乗用車の認定制度」だ。米国の基準に適合した米国製乗用車について、国土交通大臣の認定を受ければ日本の保安基準に適合するとみなす制度で、日米の関税合意を受けて設けられた。トランプ政権の政策には賛否さまざまな声があるが、ことこの制度に関しては、歓迎する自動車ファンも多いのではないだろうか。

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