都市部に比べて野球の練習環境が限られる地域では、中学3年夏に部活動を引退してから野球を続けたくても、その機会がない子どもたちがいる。一方、高校では、中学時代から硬球に慣れ親しんできたボーイズやリトルシニア出身の選手たちと、同じスタートラインに立つことになる。それならば——と立ち上げられたのが、中学生向けの野球教室『ルーキーズ』だ。昨年から大分県杵築市で活動しており、昨年は17人、今年はここまで7人の中学生が参加している。

＜高校野球の『下書き』をする野球教室＞

大分県杵築市は人口2万5千人ほどの山と海に囲まれたのどかな地域。ルーキーズで指導に当たるのは、地元・杵築高校OBの平石光一郎代表と、同校OBで同志社大学、Honda鈴鹿でプレーした阿部文哉さんの2人。平石代表は少年野球の監督を9年務め、中学3年向けの野球教室でも13年の指導経験がある。また、平石代表の弟で、前楽天監督の平石洋介氏がアドバイザーも務める。 活動期間は8月から12月までで、毎週土曜日の13時から17時に練習を行う。受験勉強に専念できるように1月から3月は活動を休止している。参加者の多くが高校受験を控えているためだ。

代表の平石さんには、子どもたちを指導するうえで心がけていることがあるという。

「鉛筆で高校野球の『下書き』をするイメージで指導することです。ルーキーズで高校野球の下書きがある程度できても『色づけ』まではしない。そこは各高校の指導者の皆さんにやっていただく。そんなことを意識しながら指導をしています」

＜高校で野球をするための準備体操＞

取材に訪れたこの日は、柔軟性を高めるストレッチや体幹トレーニングに約45分の時間が割かれていた。体の硬さはけがのリスクやプレーにも影響するため、5カ月間の活動を通じて、柔軟性の向上と体幹の強化に取り組んでいる。

キャッチボールは、長い距離をやみくもに投げるのではなく、まずは慣れない硬球で塁間をしっかり投げることを重視する。

守備練習では、ポジションに関係なく全選手が内野ノックを受ける。内野守備の基本を身につけることが、さまざまなポジションでプレーするうえでも役立つという考えからだ。それまで内野を守ったことがなかった子にとっても、高校でプレーの幅を広げるきっかけになるはずだ。

指導に当たっていたのは、同志社大学時代に内野手として2度のベストナイン経験のある阿部さん。「軟式球は硬球よりもゴロが跳ねるため、腰高になっていることが多いんです。ですのでノックでは腰の高さを意識しています。まだ硬球に対する怖さが少しありますし、基本姿勢でしっかりと捕球してほしいので、ノックは緩めのボールを打つようにしています。速い打球を悪い体勢で捕るよりも、緩い打球を正しい姿勢でしっかりと捕ることの方が大事だと思いますから」

＜目的は「硬球に慣れる」こと＞

ルーキーズが主に対象としているのは、中学の部活動で軟式野球をしていた子どもたち。強豪校で活躍するための技術を磨くというよりも、まずは「硬球に慣れてもらう」ことに主眼を置いている。そのため練習は基本的なメニューが中心だが、こうした積み重ねが結果的に技術の向上にもつながっていく。

「以前、ある練習会で『そんなんじゃ高校野球で通用せんぞ！』という厳しい言葉が指導者から飛んでいる場面を目にしたことがあるんです。強豪校に進もうと思っているような子は何も気にしないと思うのですが、そうではない子は高校で野球をやろうというモチベーションにつながるでしょうか？ むしろ『やっぱり高校で野球をやるのは……』と思うのではないでしょうか？ 僕はこの練習会で、そんなふうに子どもをふるいに掛けるようなことはしたくないですね」

ルーキーズでは、子どもたちとのコミュニケーションを重視し、のびのびとプレーできる雰囲気づくりを心がけている。『楽しいからもっと上手くなりたい。もっと練習したい』と、子どもたちが自ら思えるような環境を目指している。

「せっかくここまで野球をやってきたのだから、『硬球ってどんなもんだろう？』くらいの感覚でもいいので、練習会に来てもらえたらと思っています」

実際、今年のメンバーには、中学で野球を辞めて別のスポーツに取り組んでいたものの、「高校でもう一度野球をやってみようかな」と考えて参加した子もいる。

「ルーキーズで硬式を経験してみて、『やっぱり野球はいいや』と、高校で別のスポーツをやるでも、僕は良いと思っています。それくらいの気軽な気持ちで来てもらえればと思っています」

月謝は4000円。ボールなどの練習道具も全て指導陣の持ち出しで、到底採算が合うとは思えない。それでも活動を続けるモチベーションはどこにあるのだろうか？

「子どもに野球を教えることが好きだからなのかもしれません。『ちょっとこうしたら、もっと良くなるんじゃないか？』とか、そんなことを考えながら子どもたちを見るのが好きなんです。ルーキーズが、少しでも子どもたちのきっかけになってくれればと思っています」

（取材・写真：永松欣也）