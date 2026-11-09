「重要な戦力」村上宗隆、ホワイトソックスの5年ぶりプレーオフ進出に貢献…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、チームのプレーオフ進出に貢献した戦力の一人と評価された。一方で、来季に向けた打線の課題にも名前が挙がっていると、米メディア『ニュー・ベースボール・メディア』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアのクリス・スタドリー記者は、ホワイトソックスの今オフの補強ポイントを分析。



5年ぶりのプレーオフ進出の原動力として、かつての有望株たちに加え、昨冬に獲得した選手の存在も挙げた。



ショーン・ニューカム投手、アンソニー・ケイ投手、村上、トリスタン・ピーターズ外野手の名前を並べ、「いずれも重要な戦力となった」と評している。



もっとも、打線には課題も残った。



ポストシーズンのチーム空振り率は33.9％で、ボストン・レッドソックスを上回る最も高い数字だった。



クリーブランド・ガーディアンズの功績によるところも大きいとした上で、同メディアは「レギュラーシーズンでは、コルソン・モンゴメリー内野手や村上のような選手のおかげで、打線がときにどれほど本塁打に依存しかねないかが示された」と指摘している。











シアトル・マリナーズも同様の問題を抱えていたが、2025年にはジョシュ・ネイラー内野手、2026年にはブレンダン・ドノバン内野手と、打球を前に飛ばして走者を進められる選手を加えることで対応してきたという。



投手陣では、ニューカムがフリーエージェント（FA）となった一方、左腕のクリス・マーフィー投手とブライアン・ハドソン投手は来季も救援陣に残る。



グラント・テイラー投手は、プレーオフを経て正式な守護神となる可能性もある。



同メディアは、多くのプレーオフ争いのチームと同じく、もう1人投手を加えることは理にかなうとしている。



もう一つの要素が左打者の多さだ。



同メディアは「ホワイトソックスには左打者が非常に多い」と伝え、カイル・ティール捕手、村上、アンドリュー・ベニンテンディ外野手、サム・アントナッチ内野手、ピーターズ、コルソン・モンゴメリー、ブレイデン・モンゴメリー外野手（両打ち）を列挙した。



本塁打に頼りがちな打線と左打者への偏りを補う存在として、同メディアは「現実的に考えれば、走者を進める手助けができる右打者は大いに理にかなう」と結論づけている。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】