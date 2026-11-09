「低リスクの契約」菅野智之、ダイヤモンドバックス移籍案が浮上！？　今…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズで今季を戦った37歳の菅野智之投手が、アリゾナ・ダイヤモンドバックスの先発陣の層を支える選択肢になり得ると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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同メディアのエドゥアルド・ソラノ記者は、「低リスクの契約で菅野を獲得すれば、ダイヤモンドバックスの先発陣の層を安定させられる可能性がある」との見方を示した。



ダイヤモンドバックスはマイケル・ソロカ投手とザック・ギャレン投手がフリーエージェント（FA）で流出する公算が大きく、先発ローテーションに2つの空きが生じる見通しだという。



残る先発候補はコービン・バーンズ投手、エドゥアルド・ロドリゲス投手、ライン・ネルソン投手、メリル・ケリー投手、ブランドン・ファート投手となる。



同メディアは「故障や不振、投球回の懸念で変更を迫られたときに代わりを務められる選択肢が必要だ」と指摘している。



菅野の2026年は29試合に先発し、154回1/3を投げて12勝12敗、防御率5.37、WHIP1.32だった。



特に終盤の失速が響き、最後の9先発は40回2/3で0勝7敗、防御率8.06、WHIP1.52、9被本塁打に終わった。



また、同メディアは「菅野はエリート投手ではなく、37歳という年齢で、キャリアの最終段階に近づいている」と評している。











それでも「最後の9先発を除けば、比較的まずまずの成績を残した」とも述べ、短期の割安な契約で先発ローテーションの下位を任せる選択肢と見る球団が出る可能性に触れた。



今季の契約は1年総額510万ドル（約8億500万円）で、同程度の条件で再び契約を得られると考える理由があるとのこと。



ダイヤモンドバックスでの役割については、ギャレンやソロカの直接の後釜ではなく、「最後の先発枠を争い、実績ある先発陣の後ろを支えること」になると説明している。



一方で、懸念も残る。



同メディアは、疲労や投球の精度の低下、あるいは修正可能な別の問題が終盤の失速に繋がったのかを見極める必要があると伝えた。



さらに「菅野の年齢を考えれば、ダイヤモンドバックスは大きな負担を彼に頼るのは避けるべきだ」とし、必要に応じて登板間隔を調整できる5番手が適任だとの見解を示している。



上積みが限られることも認めた上で、同メディアは「以前の契約と同程度の価格であれば、菅野はより若く信頼できる投手の獲得を妨げることなく、手頃なつなぎ役となり得る」と結論づけている。



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