「理想の本拠地」今永昇太、ジャイアンツ移籍案が浮上！？　今季はキャリ…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった33歳の今永昇太投手について、サンフランシスコ・ジャイアンツが移籍先として好相性だとする見方が出ている。本拠地オラクル・パークの特性が追い風になり得ると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じた。

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同メディアのエドゥアルド・ソラノ記者は、「今永はジャイアンツのオラクル・パークに理想の本拠地を見いだす可能性がある」との見解を示している。



ジャイアンツにはローガン・ウェブ投手とランデン・ループ投手という先発の柱がいるが、今オフは「その周囲に、より信頼できるイニングを加えること」が欠かせないという。



2026年の今永は、カブスで32試合に先発し、174回1/3を投げて11勝10敗、防御率3.77、WHIP1.10を記録。



一方でポストシーズンは2試合（1先発）、6回2/3で0勝1敗、防御率8.10、WHIP1.50と振るわなかった。



課題は被本塁打である。



同メディアによると「MLBでのキャリアを通じて、歴史的なペースで本塁打を浴びてきた。



おおむね乗り越えてはきたものの、それがFA市場で彼につきまとう最大の懸念であり続けるだろう」と伝えている。



実際、被本塁打は2024年の27本、2025年の31本、2026年はキャリア最多の35本と、毎年増えている。











その点で、オラクル・パークが助けになりそうだ。



また、同メディアは「ジャイアンツは広く投手有利の球場を本拠地とし、多くのイニングを投げられる先発投手を必要としている」と説明し、「その組み合わせがサンフランシスコを理にかなった移籍先にしている」と評した。



実績面では、2026年に3シーズンで2度目となる170イニング超えを達成した。



ボール球を振らせる割合、空振り率、奪三振率、与四球率でも優れた数字を残し、「カブスのファンが在籍中に目にしてきた潜在能力」を示したとされる。



ただし、同メディアは「球場の広さだけですべてが解決するわけではない。



今永は今後も鋭い制球を保ち、読まれやすいコースを避ける必要がある」と指摘している。



ウェブ、ループと組めば、ジャイアンツは3人の確立された先発を擁しながら、さらなる層の補強も続けられる。



同メディアは「今永の加入にリスクがないわけではないが、イニング消化能力、制球力、空振りを奪う能力の組み合わせは、サンフランシスコのニーズに直接応えるものだ」と結論づけた。



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