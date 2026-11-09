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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手について、今オフのトレード候補として改めて注目が集まっている。有望株のホスエ・デポーラ外野手に出場機会を与え、ロースターの若返りを進めるためにも放出が現実的な選択肢になる。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が11月8日（日本時間9日）に言及した。



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ヘルナンデスは2024年にオールスター選出とシルバースラッガー賞受賞を果たしたものの、その後は期待されたほどの成績を残せていない。また、アレックス・コール外野手を放出する場合と比べれば、ヘルナンデスの方がより大きな見返りを得られる可能性がある。



特に今オフはフリーエージェント（FA）市場の層が薄いこともあり、ヘルナンデスが獲得可能だと判断されれば、より多くの球団から問い合わせが入るだろう。



古巣のトロント・ブルージェイズは昨オフ、カイル・タッカー外野手の獲得に失敗した後、ヘルナンデスの再獲得に関心を示していた。さらに、カンザスシティ・ロイヤルズやボストン・レッドソックスも移籍先の候補として挙げられている。



その中でもレッドソックスが有力だとの見方もあり、ステビンス氏は「ヘルナンデスには来季、2217万ドル（約35億円）の支払いが残っており、2028年には1500万ドル（約23.7億円）の球団オプションが付いている。不振のシーズンを終えたばかりの選手を1年間だけ保有するには決して安い金額ではないため、ドジャースが契約の一部を負担するというシナリオもあり得る」と言及した。



ヘルナンデスは大谷翔平選手らと打線の主軸を担ってきたが、今季は期待される結果を残すことができなかった。チームの高齢化という課題を解消するために、まだ復活が見込める段階で放出するのは妥当なのかもしれない。











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