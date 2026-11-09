「初めて1年間ずっと一軍にいたので自信になりました。これを継続していかないと意味がないので、来シーズン以降も離脱することなく、やっていきたいと思います」

ロッテの横山陸人はプロ7年目の今季、プロ入り後初めて開幕から1度も一軍登録抹消されることなく、1年間一軍で戦い抜いた。

昨季長年目標にしてきたシーズン50登板を達成し、20ホールド、12セーブ、47奪三振とシーズン自己最多の数字を残した。背番号も『60』から『15』に変更し、今季に向けたシーズンオフは「投げる強度は50試合投げたので、減らしたところはあったんですけど、大きな休みも作らず12月中もずっとトレーニングを続けていました。1月もしっかり立ち投げ、ピッチングをやっていたので、極端に減らすことは特にやっていなかったです」とトレーニングを積んだ。

2月19日のDeNAとの練習試合で今季初実戦登板を果たすと、練習試合・オープン戦は7試合・7回を投げ、防御率0.00と結果を残し、“クローザー”のポジションで開幕一軍を迎えた。

3月27日の西武との開幕戦、2点リードの3－1の9回に登板し、「コントロールよく投げられました。開幕戦なので緊張感もありましたし、その中でしっかり自分の一番良いパフォーマンスが出せたので、そういうところでは無駄な力感なく、投げられたのは良かったのかなと思います」と、13球を投げ、被安打0、2奪三振、無失点に抑え、チームの今季初勝利、サブロー監督の監督初勝利、毛利海大のプロ初勝利に貢献した。

「1年間クローザーでやらないと意味がないですし、そういう場面が来れば、いつでも使われるような。セーブシチュエーションは絶対に横山だと思ってもらえるような監督、コーチにアピールして、結果を出せていければいいかなと思っています」

1年通して、投げ切れそうなイメージはあるのだろうかーー。

「毎年4月後半から5月ぐらいは調子を落としてしまうところがある。自分の体と色々ホークアイで数値も出るので、そういうところで自分の良し悪しを分かりながら、1年間シーズン通して調子を維持できればいいかなと思います」

初登板から4試合連続被安打0に抑える抜群の安定感を見せ、4月12日の西武戦、1－0の9回に登板し、源田壮亮に同点適時打を浴びたが、4月14日（火）の週の働きは見事だった。

雨が激しく降る中行われた4月15日の日本ハム戦。横山は今季初めて8－7の7回二死走者なしの場面で登板。万波中正を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めると、イニング跨ぎとなった8－7の8回には二死一、二塁で奈良間大己に1ボールを投じた後、降雨により約20分間の中断。

「正直、難しい場面ではあったと思うんですけど、逆にあのまま二死一、二塁で、勝負してたら打たれていたかもしれないので、1回間がおけたことで自分も落ち着けて考える時間もできました。（佐藤）都志也さんともしっかりどういう入りをして、どういうイメージをして抑えようと話ができたので、いいイメージを持って試合再開してその通りに投げられた。そういう面では、自分的には良かった中断だったのかなと思いつつ、いい経験ができたと思います」

中断後、奈良間を2ボール2ストライクから投じた6球目のシンカーで空振り三振に打ち取り、ゼロで切り抜けた。前日イニング跨ぎのリリーフも翌16日の日本ハム戦も、5－3の9回にマウンドへ。安打を1本打たれたが、3つのアウトのうち2つを三振で奪うなど、無失点で試合を締め括った。

4月19日の楽天戦は、8－5の9回に無死満塁で1点も入らなかった中で、その裏、横山が登板。攻撃時間が長かったことに加え、1点も入らず、楽天に流れが傾きかけている中、「攻撃時間が長かったんですけど、集中力を切らさずブルペンでも準備ができていた」と、先頭の小郷裕哉にライト前に運ばれたものの、続く中島大輔を遊飛、小深田大翔を右飛、辰己涼介を投ゴロで試合を締めた。「そういうところ（集中力を切らさず準備できているところ）が今良い結果につながっているのかと思うので、これからも継続していければと思います」と胸を張った。

4月14日の週は3試合に登板したが、どのマウンドもハードな場面だった。それだけ、チームから信頼されているようにも見える。

「試合に使っていただけるだけでもありがたいですし、大事な場面を任せていただけるのは貴重な経験をさせてもらっていて、しっかりそれに応えられているので良かったのかなと思います」

4月後半から5月にかけて調子を落としてしまう傾向があると分析した横山だったが、4月28日からの楽天2連戦では、2試合ともセーブシチュエーションの場面だったこともあり連投となったが、29日の試合では1イニング3つのアウトを3球で仕留めた。

「今のところ特に問題なく、試合に投げられていますし、体の状態も全然問題ないので、これからしっかりケアとかに気を遣って1年間シーズン通してやっていければなと思います」

4月29日の楽天戦以来の登板となった5月8日のソフトバンク戦、5－3の9回に登板するもリードを守り切れずサヨナラ負けを喫したが、5月9日のソフトバンク戦から6月4日のヤクルト戦にかけて12試合連続セーブ。5月14日の日本ハム戦から5月16日のオリックス戦にかけてプロ入り後自身初となる3連投を経験し、5月26日の広島との3連戦でも今季2度目の3連投とフル回転。

課題の4月後半から5月を一軍で戦い抜いた。そのことについては「去年までは5月に一軍にすらいなかったので、その中でしっかり今シーズンはしっかり入れたので、一旦良かったのかなと思います」と振り返りつつ、「それが今シーズンは6月になってくるかもしれないですし、気を抜かずに1年間一軍で投げ続けなければ意味がないので、しっかりやっていければいいかなと思います」と気を引き締めた。

課題の5月を戦い抜き、5月は球団新記録の月間11セーブを挙げた。「結果が出ていることはいいことだと思います。投げさせてもらえる場面ではゼロで抑えていくだけなので、今は試合に投げることに集中して、やっていければ。まだまだシーズンが長いので、数字は意識せずやっていければと思います」

◆ 6月

6月も月間9試合・9回を投げ、4ホールド、5セーブ、防御率0.00。6月は9試合中7試合が1イニング15球以内で終えており、6月4日のヤクルト戦は1回を投げ4球、6月14日のDeNA戦は1回・7球、6月21日の楽天戦は1回・6球の“省エネ”投球でセーブを挙げた。

少ない球数で抑えられている要因について「どんどん相手バッターが早いカウントから振ってきているというのもすごく感じるので、しっかり初球からコースを投げられていて、相手も早く振ってくる結果、たまたま少ない球数で抑えられているのかなと思います」と自己分析。

その一方で、奪三振率は6月終了時点で6.55と、一軍に定着した23年以降（23年：9.61、24年：7.93、25年：7.51）では奪三振率が最も低かった。三振を狙える場面は、しっかりと三振を奪いたいのだろうかーー。

「もちろんですね。三振が一番リスクの低いアウトの取り方なので、三振を狙っていけるところは狙っていければ、いいかなと。取れるに越したことはないかなと思います」

◆7月

7月はチーム状況もあり、登板数が4試合と、3・4月の12試合、5月の12試合に比べて登板数が極端に減った。登板間隔が空いたことの難しさについて「難しいとかは考えなかったんですけど、結果としてあまり良くなかったので、もっともっと改善しなきゃいけないと思った月でしたね」とポツリ。

監督選抜で初めてオールスターゲームに出場し、「いろんな選手と会話もできましたし、すごく楽しかったです。良かったなと思います」と充実の時間になった。

7月終了時点でセーブ数は26。30セーブまで残り4つに迫った中で「もともっと（セーブ数を）稼ぎたいなと思っているので、セーブシチュエーションで投げたら落とさないようにしっかりやっていきたいと思います」と決意。

◆ 2年連続50試合登板、最多セーブ

8月1日の日本ハム戦で後半戦初セーブをマークすると、月間8試合に登板して4セーブ。

8月20日の楽天戦、8月21日の日本ハム戦で、6月6日と7日の巨人戦以来となる連投となった。8月22日の日本ハム戦は雨天中止になったが、試合が行われていた場合、3連投はいけたのだろうかーー。

「3連投、4連投するつもりでいるので、全然行けと言われれば、常にいつでも行けるように準備するのが僕らの仕事。これからもそういう場面があったらやっていければいいかなと思います」

8月23日の日本ハム戦で30セーブに到達した。「特に意識していなかったんですけど、良かったかなと思います」と、横山にとっては“通過点”だった。

「セーブのタイトルを獲りたいと思ってやっているので、このまましっかりシーズン最後まで気を抜かずに投げていければ良いかなと思います」と力を込めた。

9月15日の日本ハム戦で2年連続50試合登板を達成。2年連続50試合達成も「50試合2年投げられたのは自分にとっても自信になりますし、良かったのかなと思いますが、まだ50試合なので、それ以上目指していけたらいいかなと思います」と満足せず。

この時期、マチャド（オリックス）、杉山一樹（ソフトバンク）とライバルがセーブを量産し、タイトル争いも熾烈になっていた。「もちろんチームの勝利優先ですけど、優先した結果が自分のタイトルにも繋がってくると思うので、チームが勝てるように投げていければいいかなと思います」

シーズン最終盤、9月26日の西武戦、10月2日のソフトバンク戦とセーブ失敗し悔しい登板もあった。杉山、マチャドにセーブ数を抜かされたが、今季3度目の3連投となった10月4日の楽天戦で1回を無失点に抑え、今季35セーブ目を挙げ、自身初の最多セーブのタイトルを確定させた。

「本当に獲れたことに安心というか、良かったと思いますし、ダメな時も結構多かったんですけど、辛抱強く監督、コーチが起用し続けてくれたので、そのおかげで取れたのかなと思います」

1年間抑えで戦い抜いたことにやりがいや難しさを感じたのだろうかーー。

「やりがいも難しさもすごい感じました。本当にいろんな学びもあった中で、自分も成長できたので、良かったのかなと思います」

横山は今季56試合に登板して、3勝4敗7ホールド35セーブ、防御率2.82の成績を残した。シーズン終了後にはZOZOマリンスタジアムの秋季練習に参加していたが、10月21日に兵庫県内の病院で内視鏡下分離部除圧術を行った。

来季に向けては「今シーズン中もずっと言われていた奪三振能力というところが、クローザーとしてはまだまだ物足りないところ。そこを上げていくためにはどうしていくか自分で考えながら、データを見ながらや自分の能力アップにつなげていくようなオフシーズンにしたいかなと思います」と、さらなるレベルアップを誓った。

取材・文＝岩下雄太