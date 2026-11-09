







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、二塁レギュラー格のトミー・エドマン内野手が苦しいシーズンを送った。来季はどうにか奮起を見せたいところだが、それが無理な場合は後がなくなることになりそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のエドマンは昨オフに受けた右足首手術の影響で、負傷者リスト（IL）に入った状態で開幕を迎える。その後6月中旬に復帰したが、84試合、打率.247、8本塁打、42打点と今一つ物足りない成績に終わっている。



エドマンは昨季も右足首故障に苦しんでいるが、同メディアは「今後も彼がこのような成績にとどまるのであれば、ドジャースは二塁のレギュラーから外し、本来のユーティリティープレーヤーとして起用する必要があるだろう」と指摘。



さらに、「アレックス・フリーランド内野手やキム・ヘソン内野手がスプリングトレーニングで好成績を残せば、彼はレギュラーの座を脅かされる可能性がある。また、3年連続で期待外れのシーズンを送った場合、ドジャースはトレードに出す可能性もある」と、場合によっては放出の可能性もゼロではないと予想している。











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