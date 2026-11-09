セグンダ・ディビシオン（スペイン2部）に所属するオビエドは9日、ラウール・ゴンサレス氏の新監督就任を発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。

昨シーズンのプリメーラ（スペイン1部）を最下位で終え、わずか1年でセグンダ降格となったオビエド。1年でのプリメーラ復帰を目指すチームだが、ここまでのリーグ戦では6勝3分け6敗の9位と苦戦。

7日に行われた第13節のカディス戦は2－1の勝利を収めたものの、クラブは9日にフリアン・カレロ監督の解任を決断した。

そんななか、チームの立て直しを託されたのは、レアル・マドリードとスペイン代表のレジェンドであるラウール氏。

現役時代にエル・ブランコに通算15年在籍し、世界屈指のストライカーとして名を馳せた49歳。レアル・マドリード退団後はシャルケ、アル・サッド、ニューヨーク・コスモスでのプレーを経て、2015年に現役を引退。

現役引退後は2018年にレアル・マドリードの下部組織でキャリアをスタートさせ、カデーテBやフベニールBの監督を歴任。2019年から2025年まではレアル・マドリード・カスティージャ（リザーブチーム）の指揮官を務めてきた。

以降は古巣のシャルケなどトップチームの指揮官のオファーもあったとされるが、ここまでトップチームで指揮を執ることはなかった。

なお、ラウール新監督率いる新生オビエドの初陣は14日にホームで行われるジローナ戦となる。

現在、自動昇格圏内とは6ポイント差とここからの巻き返しは十分可能であり、ラウール氏の手腕に注目だ。

【公式発表】オビエドがラウール新監督招へいを発表！