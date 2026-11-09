バルセロナは現地時間8日、ラ・リーガ第12節でアトレティコ・マドリードを2－1で破った。試合後、ハンジ・フリック監督が喜びの声を届けるとともに、選手の起用法についても言及した。現地メディア『ムンド・デポルティーボ』が同監督のコメントを伝えている。

今季のバルセロナはラ・リーガ記録に並ぶ開幕9連勝を成し遂げたものの、第10節ではレアル・マドリードとの“エル・クラシコ”を1－2で落とし、今季初黒星を喫した。第11節ではアラベスを6－1で粉砕し、今度はアトレティコ・マドリードとの上位対決に臨んだ。

敵地『リヤド・エア・メトロポリターノ』でキックオフを迎えたゲームは、序盤の10分、アルゼンチン代表MFジュリアーノ・シメオネにゴールを許し、バルセロナは1点ビハインドを強いられる。それでも、前半終了間際の45分、スペイン代表MFフェルミン・ロペスが狙い澄ました左足シュートを突き刺し、同点に追いついて前半45分間を終えると、後半に入った66分には、同代表FWラミン・ヤマルからのスルーパスに抜け出したフェルミンが、逆転ゴールをマーク。試合はこのまま2－1でタイムアップを迎え、バルセロナがラ・リーガの連勝街道に戻った。

試合後、フリック監督はこの勝利を「10点満点だ」と評価。「我々にはこうした試合に勝つだけの質がある。何度も言っているが、このチームを信じなければならない。ここで勝つのは決して用意ではないが、チームは素晴らしい戦いを見せた。我々はタイトルを獲得するために日々努力している。それこそが我々の目標だからだ」と、勝利の手応えとタイトルへの意欲を言葉にした。

前半45分間については「相手との距離が開きすぎており、チーム全体でうまくプレッシングができなかった。ピッチ上に存在感がなく、インテンシティも欠けていた」とフリック監督。ハーフタイムに微調整をしたことを認めた上で、「試合の決着は90分間でつくものだ。前半は完璧ではなかったが、後半は完璧だった」と、逆転まで持っていったチームを誇った。

また、同試合では同MFブライアン・ファリニャスが右サイドバック（SB）としてスタートからプレーしていたものの、ハーフタイム明けからは、オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングが同ポジションに入った。右SBを主戦場とするU－21同代表DFチャビ・エスパール、フランス代表DFジュール・クンデが揃って負傷離脱していることもあり、ともに中盤が本職のファリニャス、フレンキーを右SBとして起用している。

ファリニャスについては、右SBに入るのは公式戦3試合連続だったが、フレンキーは今季初。それどころか、バルセロナでの公式戦301試合目の出場にして、初の右SB起用となった。

この背景について、フリック監督は「試合前、フレンキーに、ブライアンの疲れが顕著だった場合、SBとしてプレーできるかを聞いたんだ。彼は『チームが必要とするなら喜んでやります』と答えてくれたよ」と明かす。1点をリードして迎えた終盤の15分間は、右SBとしてのプレー経験があるスペイン代表DFエリック・ガルシアを投入し、フレンキーは“ピボーテ”のポジションに上がったが、フリック監督はこの交代について「予定通りだった」と説明している。

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