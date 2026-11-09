マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表DFディオゴ・ダロトが、低調なパフォーマンスによってブーイングを浴びたアストン・ヴィラ戦後に見せた行動が話題を集めている。イギリスメディア『Sport Bible』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは8日、オールド・トラッフォードで行われたプレミアリーグ第10節でアストン・ヴィラと対戦。後半アディショナルタイムの2ゴールによって壮絶な打ち合いを4－4のドローで終えた。

辛くも勝ち点1を拾ったものの、リーグ8戦未勝利のチームは降格圏の18位でインターナショナルマッチウィークに入ることになった。

今季は開幕からの低調なパフォーマンスによって批判を浴びる選手の一人であるダロト。さらに、この試合では後半立ち上がりの軽率なPK献上に加え、緊張感を欠く表情が中継カメラにも抜かれたこともあり、サポーターの不興を買っていた。

そのため、試合終了後にはチームとともに盛大なブーイングを浴びることになった。

試合後の会見でそのファン・サポーターの反応について問われたマイケル・キャリック監督は、「ディオゴは、常に全力を尽くしている。彼はこれまで様々なポジションでプレーし、時には非常に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。今日は彼がPKを与えてしまい、本人もそれを自覚している。もっとうまく対応できたかもしれないが、それもサッカーの一部だ」と擁護の言葉を語っていた。

そんななか、試合終了後にスタジアムを去る際、ダロトに対しては出待ちの一部サポーターからブーイングとともに聞くに堪えない類の罵声も浴びせられていたという。それでも、ダロトは厳しい表情ながらもサポーターのもとに足を向け、感謝の印として自身のユニフォームをプレゼントした。

今回の行動がピッチ上での低調パフォーマンスを帳消しにするものではないが、批判を受け入れた上でファン・サポーターと向き合う姿勢を示したポルトガル代表DFの振る舞いは簡単にできることではない。

【動画】試合後スタジアムを去る際にユニフォームを手渡す