2026年11月の運勢ランキング「数秘術占い」運命数から導く今月のあなたの運気は？【今月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い、2026年11月の「数秘術運勢ランキング」を発表。生年月日から算出する「運命数」をもとに、今月の総合運をランキング形式で紹介。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん監修のもと、恋愛運や仕事運、金運を高めるヒントをお届けします。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年11月の運勢ランキングをチェックしましょう！幸運が舞い込みやすい時期です。とくに、一度諦めてしまったことに再び挑戦できるなど、チャンスが訪れそう。経験を積んだ今なら、自分がイメージしていた通りに物事を進められることでしょう。恋愛運も好調なので、パートナーや恋人との関係も深まりそうです。楽しい気分になれる機会が増え、今ある環境に感謝できるようです。友人との関係も好調。本音で話をすると、アドバイスやサポートをしてもらえそうです。人との交流が増えるため、出費も多くなるかもしれませんが、それ以上に得られるものがあるでしょう。エネルギッシュに過ごせる時期です。季節の空気を感じながら、冷静さと意欲を持って行動できることでしょう。誰よりも積極的に動けるため、リーダーシップを発揮する機会も増えていきそう。仲間を思いやる気持ちを大切にしながら、周囲を引っ張っていくと良いでしょう。来年に向けて、さまざまなことをイメージできそうです。環境が変わるなど、変化が訪れやすいようです。こだわりすぎたり、過去に思いをはせたりしていると、チャンスの波に乗り遅れてしまうかもしれません。思いきって飛び込む勇気を持ちましょう。荒波のように感じることもありそうですが、自分を鍛える絶好の機会になるようです。これまで取り組んできたことに区切りをつけて、次へ進むタイミング。振り返ってみると、改善点なども見えてくるようです。責任感が求められる仕事を任される場合もありそう。自分らしさを発揮できるので、充実感を覚えることでしょう。さらに自分を磨くために、技術を身につけるのにも良い時期です。感受性が豊かなときなので、人の気持ちに敏感になるようです。気を使いすぎて混乱しないように気をつけて。一人になれる時間を多めに作るなど、気持ちをリフレッシュできる工夫をしましょう。趣味に集中するなど、好きなことや得意なことを増やしていくのも良いでしょう。ルーティンで行っていたことがうまくいかなくなるなど、思い通りにいかない場合がありそう。ここで落ち込むのではなく、気持ちを切り替えて柔軟に対応すると◎。ファッションやヘアスタイルを変えるなど、自分をアップデートできることには積極的に取り組んでみましょう。一つのことに集中できれば、自分の良い面も発揮できそう。なるべく環境を整えて、落ち着いて行動できるようにしましょう。いろいろなお誘いがあるようですが、少し虚しさを感じるかもしれません。自分の内面と向き合い、本当に求めているものを探していくと良いでしょう。少し我慢したり、一歩引いて場の空気を読んだりすることが増えるかもしれません。この時期は、周囲をよく見て、まねできることは自分のものにしていくと良いでしょう。体調を崩しやすい時期なので、生活習慣を見直すことも大切。自分に合った運動や食事を取り入れるようにしましょう。2026年11月の運気は、自分軸をしっかり持って行動することが大切です。人任せにせず、何事も納得した上で取り組むようにしましょう。とくに、焦りや不安から行動してしまうと、失敗につながる場合があるので気をつけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/