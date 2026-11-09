スペイン代表の主力2選手がチェコ代表戦を欠場することになるようだ。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で、4大会ぶり2度目の優勝を果たしたスペイン代表。10月に開幕したUNLではグループA3に組み込まれた中、イングランド代表、クロアチア代表、チェコ代表、そしてクロアチア代表に4連勝。既に準々決勝進出を決めているが、11月のインターナショナルマッチウィークでは、12日にアウェイでチェコ代表と、15日にホームでイングランド代表と対戦し、グループA3の戦いを締め括る。

先週末に行われたクラブチームの公式戦後、各選手がラ・ロハの活動に合流。そんななか、ラミン・ヤマル（バルセロナ）とミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）は代表チームへの合流が遅れており、チェコ戦を欠場することになるようだ。

スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』などによれば、ヤマルはアトレティコ・マドリード戦の終了時、ひざに違和感を訴えていた。そして、医療上の予防措置として、コーチ陣およびメディカルスタッフは、同選手をバルセロナに残して治療を受けさせることを決定したという。

一方のオヤルサバルは、インフルエンザの症状によりサン・セバスティアンに留まっており、こちらも合流が遅れているという。

ただ、両選手ともに15日にホームで行われるイングランド代表戦の出場は可能なようだ。