インテル・マイアミがローマのアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラに関心を示しているようだ。イタリアメディア『Radio Manà Manà』が報じている。

現在はふくらはぎのケガで離脱中も、今季セリエAで好調を維持するローマで6試合4アシストの数字を残す32歳FW。

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の評価は依然として高い一方、現行契約は今季終了までとなっており、母国屈指の名門ボカ・ジュニオルスといった国外のクラブへの移籍の可能性も取りざたされている。

そんななか、今回の報道ではディバラに対して、メジャーリーグ・サッカー（MLS）の2クラブが関心を示しているという。

とりわけ、リオネル・メッシ、ロドリゴ・デ・パウルというアルゼンチンの同胞が在籍するインテル・マイアミが有力な候補になっているという。

共同オーナーを務めるデイヴィッド・ベッカム氏は、すでにディバラの陣営と接触を図り、シーズン終了後にアメリカへ移籍する意思があるかどうかを探っているという。

また、インテル・マイアミとともに関心を示しているクラブは、ニューヨーク・シティFCだという。

現時点ではローマでのプレーに集中するディバラだが、ボカとともにインテル・マイアミが有力な新天地候補に挙がっているようだ。