







大谷翔平 最新情報

18歳の織田翔希投手を巡り、ロサンゼルス・ドジャースが有力な移籍先とみられる一方、テキサス・レンジャーズも面談で好印象を与え、争奪戦に食い込む可能性が浮上した。大谷翔平選手らを擁するドジャースが優位との見方もあるが、レンジャーズも本格的に獲得へ動いている。米メディア『ノーラン・ライティン』のジャクソン・クルーズ記者が11月8日（日本時間9日）に言及した。



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レンジャーズは織田との面談に8人で臨み、入念な準備によって18歳右腕に強い印象を残した。面談には国際スカウティング部門ディレクターのジョニー・クラム氏、ジョシュ・ボイドGM補佐に加え、韓国出身の有望株キム・ソンジュン選手も参加した。



ドジャースには大谷の他にも山本由伸投手と佐々木朗希投手という3人の日本人スターがおり、織田の争奪戦では大きな強みになる可能性がある。



一方で、レンジャーズは面談を通じて球団の育成環境や若手選手へのサポート体制をアピールしたとみられている。特にキムは韓国出身の若手として、育成や生活環境について直接伝えられる存在であり、アジア出身選手を受け入れる環境を示すうえで大きな意味を持つ。



日米で注目が集まる織田の動向について、クルーズ氏は「面談して以来、レンジャーズが彼を獲得できる可能性は高まっており、これは非常に良い兆候だ」と言及した。



読売ジャイアンツからドラフト1位指名を受けた織田の去就には、日米から熱い視線が注がれている。依然として複数のメジャー球団との面談が控えているとみられ、彼を巡る争奪戦の行方から目が離せない状況が続きそうだ。











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